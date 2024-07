Lewis Hamilton: «Muss keine Ratschläge geben»

Lewis Hamilton gab sich bei Fragen zum Crash der Spitzenreiter in Spielberg wortkarg und sagte: «Das hat nichts mit mir zu tun»

Formel-1-Star Lewis Hamilton wollte sich in Silverstone nicht zum Spitzenreiter-Crash von Spielberg äussern. Der siebenfache Weltmeister sprach lieber über seine Chancen auf seinen neunten Silverstone-Sieg.

Natürlich war der Spitzenreiter-Crash zwischen Max Verstappen und Lando Norris war auch in Silverstone das grosse Thema. Die Kollision des Red Bull Racing-Stars und des McLaren-Fahrers warf bereits in Österreich hohe Wellen.

Die Frage, ob es sich um einen normalen Rennzwischenfall handelte oder ob einer der Fahrer den Unfall verursacht hatte, wurde heiss diskutiert – obwohl die Rennkommissare zum Schluss kamen, dass Verstappen der Schuldige war und ihm eine Strafe aufbrummten.

Lewis Hamilton, der das Rennen auf dem vierten Platz beendet hat, wollte sich daran aber nicht beteiligen. Er erklärte in der FIA-Pressekonferenz im Fahrerlager von Silverstone: «Ich denke nichts darüber, denn ich denke nicht darüber nach. Ich habe mich vielmehr um mein eigenes Rennen gekümmert und den Sieg des Teams genossen.»

Der siebenfache Champion, der sich schon einige Duelle mit Verstappen geliefert hat, wollte auch keine Tipps an den aktuellen Herausforderer Lando Norris abgeben, wie man gegen den dreifachen Champion kämpfen muss. «Ich glaube, ich muss keine Ratschläge geben, das ist nicht nötig. Die Beiden kämpfen schon seit längerer Zeit gegeneinander», winkte er ab. «Das hat ja nichts mit mir zu tun.»

Viel lieber sprach er über die Chancen, seinen neunten GP-Sieg in Silverstone zu feiern. «Ich glaube, aus eigener Kraft reicht unsere Performance noch nicht, speziell auf Highspeed-Kursen, da wird wahrscheinlich McLaren am Schnellsten sein – oder nah an Max dran. Aber es ist schön, dass wir der Spitze näher kommen.»

WM-Stand (nach 11 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 237 Punkte

02. Norris 156

03. Leclerc 150

04. Sainz 135

05. Pérez 118

06. Piastri 112

07. Russell 111

08. Hamilton 85

09. Alonso 41

10. Tsunoda 19

11. Stroll 17

12. Hülkenberg 14

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

17. Ocon 3

18. Albon 2

19. Zhou 0

20. Bottas 0

21. Sargeant 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 355 Punkte

02. Ferrari 291

03. McLaren 268

04. Mercedes 196

05. Aston Martin 58

06. Racing Bulls 30

07. Haas 19

08. Alpine 9

09. Williams 2

10. Sauber 0