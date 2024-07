Red Bull Racing: Sergio Pérez raus, Isack Hadjar rein

​Red Bull setzt die Ausbildung der jungen Piloten konsequent fort: Im ersten freien Training zum Traditions-GP von Grossbritannien ersetzt der Franzose Isack Hadjar bei Red Bull Racing den GP-Routinier Sergio Pérez.

Red Bull Racing hat am 4. Juli bestätigt: Im ersten freien Training zum Grand Prix von Grossbritannien wird nicht der Mexikaner Sergio Pérez im Red Bull Racing RB20-Honda sitzen, sondern Red Bull-Junior Isack Hadjar.

Der 19-jährige Pariser wird damit zum dritten Einsatz im Rahmen eines GP-Wochenendes kommen, nach Freitageinsätzen in Mexiko 2023 (für AlphaTauri, heute Racing Bulls) und in Abu Dhabi 2023 (für Red Bull Racing).

Damit steht fest: Ein Fünftel des Startfelds im ersten Training zum Silverstone-GP besteht aus Nachwuchspiloten.

Alpine-Zögling Jack Doohan ersetzt GP-Sieger Pierre Gasly. Bei Haas kommt Oliver Bearman für Kevin Magnussen zum Zug. Der Argentinier Franco Colapinto gibt sein F1-Debüt für Williams, anstelle von Logan Sargeant.

Drei dieser vier Piloten sind in Silverstone parallel in der Formel 2 an der Arbeit. Hadjar liegt in der Zwischenwertung auf dem zweiten Platz hier Paul Aron, Colapinto ist Fünfter, Bearman ist nach einer vermurksten Saison derzeit nur auf Rang 14 zu finden, hat zuletzt in Österreich aber gewonnen.



Für Sergio Pérez kommt einmal aussetzen zu einem unglücklichen Zeitpunkt: Der WM-Zweite von 2023 steckt in einer Phase mittelprächtiger Leistungen.





Im ersten Freitag-Training im Einsatz

Red Bull Racing: Max Verstappen und Isack Hadjar *

McLaren: Lando Norris und Oscar Piastri

Mercedes: George Russell und Lewis Hamilton

Ferrari: Charles Leclerc und Carlos Sainz

Haas: Oliver Bearman * und Nico Hülkenberg

Alpine: Jack Doohan * und Esteban Ocon

Racing Bulls: Daniel Ricciardo und Isack Hadjar

Aston Martin: Fernando Alonso und Lance Stroll

Williams: Alex Albon und Franco Colapinto *

Sauber: Valtteri Bottas und Guanyu Zhou

* Nachwuchsfahrer