Lewis Hamilton: Bald MotoGP-Teambesitzer?

Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton ist einer von vielen Formel-1-Stars, die sich für die MotoGP begeistern. Der Mercedes-Star schliesst den Kauf eines Teams in der Zweirad-Königsklasse nicht aus.

Dass sich Lewis Hamilton für die MotoGP begeistert, ist kein Geheimnis. Der 103-fache GP-Sieger absolvierte im Dezember 2019 sogar einen Test auf der damaligen MotoGP-Yamaha von Superstar Valentino Rossi – der neunfache Motorrad-Weltmeister durfte dafür im Silberpfeil des siebenfachen Weltmeisters ausrücken. Der Test fand in Valencia statt.

Danach schwärmte Hamilton: «Das war einer der besten Tage meines Lebens.» Und der Brite verriet: «Mein Vater wollte mich immer ins Kart setzen, und ich bin ihm sehr dankbar, dass er das auch getan hat. Aber als Kind wollte ich immer Motorrad fahren.»

Einen Wechsel auf zwei Räder plant der 39-jährige Mercedes-Pilot aber nicht. Allerdings könnte er bald in einer anderen Rolle in die MotoGP-WM einsteigen – als Teambesitzer. Zu den jüngsten Berichten, die ihn mit einem möglichen Kauf des Gresini-Teams in Verbindung bringen, sagte er: «Ich habe die MotoGP immer geliebt und ich interessiere mich auch für das potenzielle Wachstum des Sports. Aber ich habe mich noch nicht eingehend damit auseinandergesetzt.»

«Aber alles ist möglich»˛ betonte Hamilton. «Ich bin sicherlich interessiert daran, Eigenkapital zu investieren, und bei den Denver Broncos habe ich bereit den ersten Schritt in Richtung Teambesitz gemacht. Ich hoffe, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr Gelegenheiten geben wird, als Teameigner einzusteigen. Wir werden sehen, wo das möglich ist.»

