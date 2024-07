F1-Film mit Brad Pitt: Teaser vor GP in Silverstone

Seit dem vergangenen Jahr laufen die Filmarbeiten für den neuesten Racing-Streifen, in dem Brad Pitt einen GP-Piloten spielt. Vor dem Grossbritannien-GP in Silverstone wird ein erster Teaser ausgestrahlt.

Seit dem vergangenen Jahr ist Hollywood immer wieder im Fahrerlager präsent: Für die Aufnahmen zum Formel-1-Film von Apple und Warner Bros. ist der Oscar-prämierte Schauspieler Brad Pitt im Paddock der Königsklasse unterwegs. Die Story des Streifens, bei dem Joseph Kosinski die Regie führt und zusammen mit Jerry Bruckheimer auch als Produzent tätig ist, ist schnell erzählt.

Der Hinterbänkler-Rennstall APX GP um die beiden US-amerikanischen Rennfahrer Sonny Hayes (gespielt von Brad Pitt) und Joshua Pierce (gespielt von Damson Idris) ist Mittelpunkt des Streifens. Der APX GP-Teambesitzer (wird von Oscar-Preisträger Javier Bardem gespielt) bittet Pitt, auf die Rennstrecken zurückzukehren, um dem jungen Pierce beizustehen.

Der Titel des Films steht nun fest, er wird «F1» lauten. Einen ersten Eindruck dürfen sich die Fans vor dem Start des diesjährigen Grossbritannien-GP machen, denn am Sonntag um 15.33 Uhr MESZ wird zum ersten Mal ein Teaser gezeigt. Den ganzen Streifen gibt es international ab 25. Juni 2025 zu sehen.

Die Verantwortlichen des Films dürfen sich auf das Fachwissen von Lewis Hamilton verlassen, der den Unterhaltungsprofis als ausführender Produzent zur Seite steht. «Ich bin so froh, dass wir Lewis Hamilton als ausführenden Produzenten an Bord haben. Er hält uns bei der Detailtreue auf Kurs», erklärte Pitt, als die Dreharbeiten vor einem Jahr losgingen.

Im vergangenen Jahr wurde in Silverstone, auf dem Hungaroring, auf dem Circuit de Spa-Francorchamps, auf dem Zandvoort Rundkurs, in Las Vegas und in Abu Dhabi gedreht. In diesem Jahr wurden die Aufnahmen in Suzuka und in Silverstone fortgesetzt. Auch in Ungarn, Belgien, Mexiko, Las Vegas und Abu Dhabi wird in diesem Jahr gedreht.

Informationen zum Film

Titel: F1

Produzenten: Jerry Bruckheimer und Chad Oman von Jerry Bruckheimer Films, Brad Pitt, Dede Gardner und Jeremy Kleiner von Plan B Entertainment, und Lewis Hamilton

Studio: Apple Studios

Vertrieb: Warner Bros. Pictures

Schauspieler: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia und Samson Kayo

Veröffentlichung: International: 25. Juni 2025, Nordamerika: 27. Juni 2025