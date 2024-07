Zak Brown (McLaren): Bittere Vorwürfe in Silverstone

​Der US-amerikanische McLaren-Geschäftsleiter Zak Brown scheint verbittert zu sein wegen Lando Norris’ Nullrunde in Österreich – er haut in England auf den Gegnern herum, und auch die FIA kriegt ihr Fett weg.

Das Ergebnis des Duells Max Verstappen und Lando Norris beim Österreich-GP ist bekannt: Der McLaren des Engländer zu beschädigt, um weiterfahren zu können, Verstappen Fünfter. Natürlich ist die McLaren-Mannschaft nicht begeistert, dass der Niederländer seinen WM-Vorsprung am Ende sogar noch ausbauen konnte.

Noch in der Steiermark äusserte sich McLaren-Teamchef Andrea Stella überaus kritisch. McLaren-CEO Zak Brown legt in Silverstone mit einem Rundumschlag nach, bei dem er nicht nur gegen Red Bull Racing böse Vorwürfe äussert, sondern auch gleich noch gegen den Autosport-Weltverband FIA abledert.

Es fängt harmlos an, indem der 52-Jährige aus Los Angeles sagt: «Das war ein grandioses Duell. Aufregend für die Fans, aufregend für alle in der Formel 1. Es war im Grunde ja nur eine Frage der Zeit, bis die beiden mal so aufeinandertreffen würden. Leider mit einem für uns sehr unglücklichem Ausgang einer leichten Berührung.»

«Aber wenn wir das ganze Wochenende angucken, dann kommen wir zum Schluss – wir brauchen eine gleichmässigere Auslegung des Reglements. Das ist mit Teilzeit-Rennkommissaren schwierig.»



«Max und Lando haben sich beharkt, so wie wir das von ihnen erwarten würden, und so lange keiner Verstappen anfunkt und ihm sagt ‘das ist gegen das Reglement’, so lange wird er nicht anders fahren. Ich sehe das als verpasste Gelegenheit für die Rennkommissare.»



«Ich bin enttäuscht davon, dass die Leitung eines so fabelhaften Rennstalls wie Red Bull das fast noch ermuntert, wenn ich mir so anhöre, was da am Funk geredet wird.» (Brown spielt hier auf grenzwertiges Pistenverhalten an. M.B.) «Wir haben alle die Verantwortung, unseren Fahrern mitzuteilen, was drin liegt und was eben nicht.»



Brown legt noch einen drauf, wo er mal in Schwung ist: «Wir haben da auch in der Vergangenheit mangelnden Respekt erlebt, sei dies für das finanzielle Reglement, sei dies im Umgang mit Vätern und all so was. Und so müssen wir nicht Rennsport machen. Wir müssen die Fahrer anweisen, was richtig ist und was falsch, und wenn das getan worden wäre, dann hätte dieser Vorfall vielleicht gar nicht stattgefunden.»





2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864