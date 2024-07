Max Verstappen (7.): «Wir haben noch etwas Arbeit»

​Der dreifache Formel-1-Champion Max Verstappen ist im zweiten Training zum britischen Grand Prix nur Siebter geworden. Der Niederländer bleibt gelassen, sagt aber: «Wir haben noch etwas Arbeit.»

Zahlen lügen bekanntlich nicht, aber sie sagen eben auch nicht immer die volle Wahrheit: WM-Leader Max Verstappen ist im ersten Training zum Traditions-GP von Grossbritannien Viertschnellster, dann Siebtschnellster in den zweiten 60 Trainingsminuten. Gleichzeitig hat Lando Norris im McLaren zwei Mal Bestzeit erzielt.

Das sagt über das wahre Kräfteverhältnis auf dem Silverstone Circuit noch nicht viel aus, denn die Rennställe verfolgten sehr unterschiedliche Fahrpläne beim Ausloten neuer Fahrzeugteile und der drei Reifenmischungen. Im zweiten Training rückte eine Regenfront heran, daher stellten viele Teams ihre Programme um.

Kurzum: Es gab keinen Moment in diesen freien Trainings, als die Spitzenfahrzeuge zur gleichen Zeit unter identischen Bedingungen unterwegs waren.

Zudem erlebten die Fans von Max Verstappen einen Schreckmoment, als der 61-fache GP-Sieger in Chapel fast den Wagen aus der Kontrolle verloren hätte.



Max spielt das herunter: «Das war okay, nur ein kleiner Rutscher. Aber ich musste die Runde abbrechen. Generell lief es auf den weichen Reifen nicht so gut.»



«Auf den mittelharten Reifen fühlte ich mich wohler, also haben wir mit den weichen Walzen für die Quali noch etwas Arbeit.»



«Wir haben heute in Sachen Abstimmung Einiges probiert, das sehen wir uns am Freitagabend genauer an, um für den Samstag eine Richtung vorzugeben. Ich höre auch, es wird mindestens vor der Quali regnen, das wird ebenfalls eine Rolle spielen.»



Die britischen Meteorologen sagen: Regen am Samstag bis 15.00 Uhr Lokalzeit, dann soll sich wieder die Sonne zeigen.



Und wann beginnt die Quali? Lokal um 15.00 Uhr.





2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864