Lewis Hamilton (Mercedes): «Auto fühlte sich gut an»

Formel-1-Star Lewis Hamilton blieb im zweiten Training auf dem Silverstone Circuit deutlich langsamer als der Tagesschnellste Lando Norris. Dennoch sprach er von einem ermutigenden Tag.

Lewis Hamilton beendete den Auftakt zum Heimspiel in Silverstone als Sechstschnellster. Der siebenfache Champion umrundete die Traditionsstrecke in Grossbritannien bei seinem schnellsten Versuch in 1:27,202 min und war damit knapp sechseinhalb Zehntel langsamer als der Tagesschnellste Lando Norris. Dennoch fiel seine Zwischenbilanz grundsätzlich positiv aus.

Der 39-Jährige, der sein Heimrennen bereits acht Mal für sich entscheiden konnte, fasste zusammen: «Das Auto fühlte sich heute generell gut an. Wir sind noch immer etwas vom Spitzentempo entfernt, aber der heutige Tag war ermutigend. Ich glaube nicht, dass die Zeiten unser Tempo wirklich spiegeln.»

Gleichzeitig betonte Hamilton auch: «Wir wissen aber, dass noch viel Arbeit vor uns liegt und wir werden alles daran setzen, unsere Performance weiter zu verbessern. Hoffentlich bringt uns das näher an die Spitze heran.»

Vor heimischem Publikum auszurücken war trotz des fehlenden Tempos eine Freude für den Rennfahrer aus Stevenage: «Es ist immer super, hier in Silverstone zu sein», schwärmte er. «Die Zuschauerzahl scheint jedes Jahr grösser zu werden und die Unterstützung der vielen Fans war deutlich spürbar. Hoffentlich können wir ihnen noch viel Grund zum Jubeln geben.»

2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864