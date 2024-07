Charles Leclerc (Ferrari): «Hoffe, ich irre ich mich»

Ferrari-Star Charles Leclerc beendete den Auftakt ins Silverstone-Wochenende auf dem 5. Platz. Der Monegasse blieb 6 Zehntel langsamer als der Tagesschnellste Lando Norris – deshalb fällt seine Prognose verhalten aus.

Wie schon in Spielberg gehört Ferrari auch in Silverstone nicht zu den Spitzenreitern – das lassen zumindest die Rundenzeiten von Charles Leclerc und Carlos Sainz in den beiden Freitagstrainings vermuten. Der Monegasse belegte im ersten Training die achte Position, den Tag schloss er auf dem fünften Platz ab. Der Spanier war im ersten. Training der Neuntschnellste und in der zweiten Session drehte er die achtschnellste Runde.

Leclerc fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Es war wirklich knifflig, aber wir haben viel gelernt. Nun geht es darum, die vielen Daten, die wir gesammelt haben, zu analysieren, damit wir für den Samstag die beste Entscheidung treffen können. Es war ein sehr produktiver Tag, aber leider waren wir nicht besonders schnell.»

«Ich kann noch nicht sagen, in welche Richtung wir gehen werden, denn derzeit läuft noch die Analyse», fuhr der 26-Jährige aus Monte Carlo fort, und betonte noch einmal: «Wir schauen uns nun aber alles an und ich bin zuversichtlich, dass wir die bestmögliche Lösung finden werden.»

Mit Blick aufs Rennen gestand Leclerc auch: «Ich glaube nicht, dass wir mit den Spitzenreitern mithalten können, ich habe das Gefühl, dass der Vorsprung von Red Bull Racing und McLaren an diesem Wochenende einfach zu gross ist. Aber wir werden sehen, wie es läuft, ich hoffe, ich irre mich.»

2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864