Nico Hülkenberg 4.: So läuft in Silverstone der Haas

​Nico Hülkenberg witterte auch in England Punkte: Der Deutsche lässt in Silverstone mit der viertschnellsten Zeit aufhorchen. Aerodynamik-Chef Luca Metelli sagt, wie sich die Verbesserungen bewähren.

Nico Hülkenberg hat einen guten Lauf: Toller Sechster auf dem Red Bull Ring, seinen früheren Force India-Stallgefährten Sergio Pérez in der letzten Runde des Österreich-GP eiskalt ausgetrickst, nun Viertschnellster auf der englischen Traditionsstrecke Silverstone.

Der 214-fache GP-Teilnehmer fühlt sich auf der Mutstrecke Silverstone pudelwohl und erzählt: «Im ersten Training gingen wir mit der bisherigen Fahrzeugkonfiguration auf die Bahn, dann mit den ganzen neuen Teilen. Die jüngste Spezifikation hat sich auf Anhieb gut angefühlt.»

Gewiss, Nico war zu den besten Bedingungen mit weichen Reifen auf der Bahn, aber mindestens als Moral-Turbo kann ein vierter Rang nie schaden. Der WM-Siebte von 2018 weiter: «Es läuft bislang sehr gut, allerdings haben wir wegen des Wetters viel Ungewissheit.»

Schon in seiner Donnerstagrunde hatte der Emmericher festgehalten: «Silverstone am liebsten auf trockener Bahn oder dann richtig im Regen. Mischverhältnisse und Intermediate-Reifen mag unser Auto nicht besonders.»



Haas-Aerochef Luca Metelli sagt zu den Verbesserungen am Rennwagen von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen: «Wir haben einen anderen Boden hier, aber es gibt auch einen optimierten Lufteinlass der Seitenkästen und andere Rückspiegelstützen. Das jüngsten Evo-Paket zielt nicht nur auf mehr Abtrieb, sondern auch darauf, den Wagen punkto Handling weniger sensibel zu machen, so dass es Nico und Kevin beim Reifen-Management etwas leichter haben.»



«Wir haben in Shanghai und Imola die ersten zwei grösseren Verbesserungen ans Auto gebracht, gemäss Erkenntnissen aus dem Windkanal sollte das Silverstone-Paket einen stattlichen Schritt nach vorne bedeuten.»



«Wir waren im ersten Saisonteil in schnellen Kurven nicht so gut, aber in Österreich hat sich gezeigt, dass wir da inzwischen einen schönen Fortschritt erzielt haben. Der neue Boden soll helfen, dass das Heck in schnellen Bögen stabiler liegt, das hilft auch beim Umgang mit den Reifen.»





2. Training, Silverstone

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,549 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,880

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,983

04. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,990

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,150

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,202

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,233

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,249

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,274

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,294

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,372

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:27,381

13. Alex Albon (T), Williams, 1:27,645

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:27,732

15. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,743

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,745

17. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,809

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,813

19. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,916

20. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,122





1. Training, Grossbritannien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,420 min

02. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:27,554

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,631

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27,729

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,738

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:27,794

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:27,858

08. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,903

09. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:27,925

10. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,974

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:28,082

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:28,254

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:28,477

14. Oliver Bearman (DK), Haas, 1:28,536

15. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:28,590

16. Alex Albon (T), Williams, 1:28,649

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,735

18. Franco Colapinto (RA), Williams, 1:29,078

19. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, 1:29,270

20. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:29,864