Fernando Alonso: «Regen würde wohl helfen» 06.07.2024 - 11:24 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Fernando Alonso: «Wir sind auf alles vorbereitet»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso hatte bereits in Spanien prophezeit, dass die nächsten Rennen schmerzhaft werden würden. In Spielberg ging das Aston Martin Team leer aus. In Silverstone hofft er auf Regen.