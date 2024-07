Lewis Hamilton (Mercedes/2.): «Hätte ich nie gedacht»

​Startplatz 2 für Mercedes-Star Lewis Hamilton in der Quali zum britischen Grand Prix. Der Silverstone-Rekordsieger muss sich um nur 81 Tausendstel geschlagen geben – seinem Stallgefährten George Russell.

Lewis Hamilton hat in der Qualifikation zum Traditions-GP von Grossbritannien die zweitschnellste Rundenzeit erzielt, 171 Tausendstelsekunden hinter Pole-Mann George Russell. Die Ausgangslage für Hamilton zum ersten Sieg seit 2021 ist gut: Überholen ist in Silverstone kein Problem, und wenn das Rennen in Sachen Wetter so unberechenbar ist wie in der Quali, dann ist sowieso alles offen.

Verrückt: Drei Briten in der Quali vorne, das passierte letztmals 1968 in Südafrika, damals Jim Clark, Graham Hill und Jackie Stewart.

Hamilton, der seine achte Silverstone-Pole nur knapp verpasst hat, schätzt seine Leistung so ein: «Ich bin extrem happy. Gratulation an George, aber beide Autos in der ersten Reihe zu haben, das stellt der ganzen Mannschaft ein tolles Zeugnis aus.»

«Ich habe Freude gehabt, als ich die nasse Bahn sah, das sind genau meine Verhältnisse, daher auch Bestzeit. Später wurde es ein wenig kniffliger in Sachen Abstimmung, aber ich habe mein Auto mehr aufs Rennen getrimmt.»



«Ich hätte vor dem Wochenende nie gedacht, dass wir am Ende zwei Autos vorne haben würden.» Es ist die 139. Pole für Mercedes in der Formel 1 und die elfte beim britischen Grand Prix.



«Das Auto hat sich sehr gut angefühlt. Was mich besonders freut: Unser Rennwagenwerk liegt ja nur eine halbe Autostunde von Silverstone entfernt, und wir haben viel unserer Mitarbeiter hier an der Bahn. Ausgerechnet dann beide Autos in der ersten Startreihe zu haben, das macht mich für sie glücklich, denn ich weiss, wie sie sich in den vergangenen Monaten reingehängt haben, um George und mir ein schnelleres Auto hinzustellen.»



«Der Schlüssel für eine gute Platzierung in dieser Quali bestand darin, die Reifen zur idealen Zeit ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Ich hätte noch schneller fahren können. Aber ich habe jede Zuversicht, dass ich morgen mehr aus dem Auto holen kann und ein Wörtchen mitreden werde um den Sieg.»



«Und wir haben ein Ass im Ärmel, das McLaren nicht hat – Russell und ich haben da vorne zwei Autos, damit haben wir beste Aussichten, Lando auch im Grand Prix hinter uns zu halten.»



Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton wird zum elften Mal in seiner GP-Karriere in Silverstone aus Reihe 1 ins Rennen gehen können. Von diesem Platz hat 2019 und 2021 hier gewonnen.





Qualifying, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,819 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,990

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,030

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,203

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,237

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,338

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:26,509

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,585

09. Alex Albon (T), Williams, 1:26,640

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,917

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,097

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,175

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,269

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,867

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,949

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,431

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,905

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,557

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:38,348

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,804