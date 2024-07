George Russell, Lewis Hamilton (Mercedes): Gutes Omen

​George Russell und Lewis Hamilton haben Mercedes die 82. erste Startreihe in der Formel 1 beschert. Das ist ein gutes Omen für einen Heimsieg beim Traditions-GP von Grossbritannien.

Die Ränge haben sich gefüllt auf dem früheren Flugfeld von Silverstone. Alles ist angerichtet für ein herrliches Rennfest auf der ersten aller Formel-1-WM-Strecken.

George Russell hat am Samstag hier seine dritte Formel-1-Pole errungen (nach Ungarn 2022 und Kanada 2024), Lewis Hamilton hat Startplatz 2 errungen, erstmals in der ersten Reihe seit Brasilien 2022.

Auch in Interlagos gingen die beiden Mercedes-Rennwagen aus Reihe 1 ins Rennen, daraufhin gewann George Russell seinen ersten Grand Prix. Ein gutes Omen für sein Heimrennen.

Russell kann seinen dritten GP gewinnen und den zweiten in Serie nach dem Erfolg auf dem Red Bull Ring. George stand in Silverstone noch nie auf einem Formel-1-Siegerpodest.

Lewis Hamilton wartet seit Dezember 2021 auf seinen 104. GP-Sieg und kann zum neunten Mal in Silverstone trumphieren.



Mercedes scheint endlich wieder fähig zu sein, aus eigener Kraft Rennen gewinnen zu können. Russell sagt dazu: «2023 hatten wir ein Auto mit übermässigem Übersteuern. Anfang 2024 hatten wir einen Wagen mit übermässigem Untersteuern. Mit kleinen Korrekturen, die aber einen grossen Unterschied ausmachen, haben wir inzwischen die goldene Mitte gefunden. Wenn die Fahrzeugbalance stimmt, dann wird alles einfacher, auch das Reifenmanagement.»



Lewis Hamilton staunt: «Unsere Fortschritte sind verblüffend. In Bahrain hat sich der Wagen fürchterlich benommen, jetzt liegt er fabelhaft. Ich kann die Arbeit der ganzen Mannschaft gar nicht genug loben.»



Hamilton vor dem Rennen: «McLaren ist sauschnell, und was Red Bull Racing mit Max kann, das weiss jeder. Ich hoffe, wir können ihnen auch im Rennen die Stirn bieten.»





Qualifying, Silverstone

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:25,819 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,990

03. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,030

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:26,203

05. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,237

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:26,338

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:26,509

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,585

09. Alex Albon (T), Williams, 1:26,640

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:26,917

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27,097

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:27,175

13. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:27,269

14. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:27,867

15. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:27,949

16. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:32,431

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,905

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:34,557

19. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:38,348

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:39,804