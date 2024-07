Norris (McLaren/3.): «Wieder Fehler, ich hasse das!»

​20. Podestplatz für Lando Norris beim Traditions-GP von Grossbritannien in Silverstone. Der McLaren-Fahrer wird Dritter hinter Lewis Hamilton und Max Verstappen – und hadert mit seinem Schicksal.

Lando Norris hat beim Heim-Grand Prix von Grossbritannien einen dritten Platz erkämpft, sein 20. Podestbesuch in der Formel 1 (gleich viele wie John Watson und Giuseppe Farina). Der 24-jährige Engländer ist aber nach dem spannenden WM-Lauf sichtlich zerknirscht, denn er spürt – an diesem Tag wäre mehr drin gewesen. Denn geraume Zeit in diesem spannenden Rennen war Norris der schnellste Mann auf der Bahn.

Der Miami-GP-Sieger von 2024 und gegenwärtige WM-Zweite sagt: «Zunächst mal herzliche Gratulation an Lewis zum Sieg. Er und Mercedes haben im zweiten Teil des Rennens die bessere Entscheidung gefällt in Sachen Reifenwechsel, Hut ab.»

Tatsächlich hat McLaren an diesem Tag gleich mehrfach gepatzt: Red Bull Racing wechselte mit Verstappen eine Runde früher als Intermediates. McLaren holte Norris herein, liess aber Piastri auf der Bahn versauern, der Australier fiel auf Rang 4 zurück. Mercedes hatte beide Fahrer hintereinander abgefertigt.

Später holte Mercedes Hamilton früher herein als McLaren das mit Norris tat, das stellte die Weiche zum Sieg von Lewis. Und Norris musste sich auf abbauenden weichen Reifen dem aufrückenden Verstappen (auf harten Walzen) beugen.



Norris stöhnt: «Es ist nicht einfach, das zu schlucken. Okay, bei so tückischen Pistenverhältnissen ist immer alles auf Messers Schneide, und du riskierst eine Menge, und das hat auch grossen Spass gemacht. Aber bei uns ist heute zu viel schiefgelaufen. Als Mannschaft haben wir heute keinen Job gemacht, der einen Sieg verdient hätte.»



«Ich muss mir vorwerfen, heute nicht die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und ich hasse das, mich immer wieder in der gleichen Situation wiederzufinden, nach einem Einsatz sagen zu müssen, dass ich nicht gut genug gewesen bin.»



«Wir haben auch in Silverstone zeigen können, dass der McLaren ein tolles Auto ist. Aber wir konnten das nicht in ein perfektes Ergebnis umsetzen.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0