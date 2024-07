Nico Hülkenberg (Haas) starker 6.: «Etwas stressig!»

​Wie auf dem Red Bull Ring wird Nico Hülkenberg in Silverstone Sechster für Haas: «Das hat irre Spass gemacht, war aber auch stressig. Es ist echt auf der Rasierklinge, hier mit Slicks auf nasser Bahn zu fahren.»

Einmal mehr hat Nico Hülkenberg gezeigt, wie viel er wert ist für den Haas-Rennstall: Auf dem Red Bull Ring hatte der Deutsche einen tollen sechsten Platz eingefahren, nun hat er in Silverstone mit dem gleichen Ergebnis nachgelegt.

Der 36-jährige Emmericher hat mit seinem besten Formel-1-Ergebnis seit 2019 (Fünfter in Monza) Haas in den Windschatten der Racing Bulls gebracht, im Kampf um Rang 6 im Konstrukteurs-Pokal. Er selber ist in der Fahrer-WM aufgerückt auf Platz 11, nur noch einen Zähler hinter Lance Stroll.

Hülkenberg über seinen 215. Formel-1-GP: «Das hat irre Spass gemacht, war aber auch stressig. Es ist echt auf der Rasierklinge, hier mit Slicks auf nasser Bahn zu fahren.»

«Wenn du dann erste Tropfen auf dem Helmvisier siehst und mit 300 Sachen in Copse einlenken solltest, das ist schon ein wenig unbequem. Denn du weisst nicht, was dich dort in Sachen Haftung erwartet.»

«Über weite Teile des Rennens war die Anspannung im Rennwagen wirklich krass. Dass am Ende der sechste Platz herausgekommen ist, freut mich sehr, denn ich hatte einen schlechten Start und habe gleich mal ein paar Plätze verloren.»



«Zum Glück konnten wir das hinten raus wieder geraderücken, sechster Platz und acht WM-Punkte, das ist natürlich mega. Ich bin überglücklich.»



«Von der Strategie her ist es gut gelaufen. Der Wechsel auf Intermediate-Reifen kam zum richtigen Zeitpunkt. Ein paar Kollegen waren da eine Runde zu spät. Und dann mit Slicks auf feuchter bis nasser Bahn herumzuschlittern, das ist brutal. Auch das Timing zurück auf Slicks hat gepasst.»



«Wir dürfen uns heute sehr freuen über dieses Ergebnis, aber die Bäume wachsen nicht in den Himmel: Ferrari hat sich heute mit der Strategie für Charles gewiss keinen Gefallen getan, und Russell schied aus. Aber derzeit sind die Ränge 8 bis 10 für uns realistisch und jederzeit möglich. Ich hoffe, die Top-Ten sind jetzt regelmässig unser Zuhause!»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0