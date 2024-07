Esteban Ocon kritisiert Team-Strategie heftig

Nach einem enttäuschenden Silverstone-GP übt Esteban Ocon öffentlich harsche Kritik an seinem Alpine-Team: «Wir haben jede falsche Entscheidung getroffen, die man hätte treffen können das bezogen auf alles.»

Ein enttäuschender England-GP für Esteban Ocon und Alpine. Er wurde enttäuschender 16. – und findet nach dem Rennen klare Worte.

Der Franzose kritisiert nach dem Rennen sein Team am Mikro von F1TV scharf: «Wir haben seit dem Beginn des Wochenendes jede falsche Entscheidung getroffen, die man hätte treffen können und das bezogen auf alles. Es war sehr schwieriges Wochenende von Beginn an. Es gibt nichts, was wir hieraus mitnehmen können. Wir müssen uns aufs nächste Rennen konzentrieren und das Blatt wenden.»

Ocon erklärt: «Als die Strecke gut für Slicks war, sind wir auf Inters gegangen. Als Strecke für Inters geeignet war, sind wir auf Slicks gegangen. Als die Strecke für Low Downforce war, hatten wir hohe. Und noch viel mehr leider.»

Ein Wochenende voller Pannen. Und voller harter und offener Kritik. Da nach dem teaminternen Crash in Monaco sowieso Alpine und Ocon verkündet hatten, künftig getrennte Wege zu gehen, scheint es, als sei das Tischtuch ohnehin schon zerschnitten. Laut dem niederländischen Portal Racingnews365 soll sich Ocon auch bereits mit seinem neuen Team einig sein: Haas.

Ocons Teamkollege Pierre Gasly hatte mit einem Getriebeproblem früh im Silverstone-Rennen abstellen müssen.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0