Ralf Schumacher: Mercedes 2025 statt Hamilton mit ...

​Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher ist voll des Lobes für die grandiose Leistung von Lewis Hamilton bei dessen Heimrennen von Silverstone. Und Schumacher sagt, wen er bei Mercedes als Hamilton-Nachfolger wittert.

104. Grand Prix-Sieg von Lewis Hamilton: Nach einer Durststrecke seit Jeddah 2021 ist der Mercedes-Star ausgerechnet auf seiner geliebten Silvertone-Bahn zum Erfolg zurückgekehrt.

Ralf Schumacher freut sich für den Engländer. Der 49-jährige Deutsche anerkennt als sechsfacher GP-Sieger heute in Diensten der Kollegen von Sky: «Top-Leistung von Lewis Hamilton und vom ganzen Mercedes-Team. Für ihn war ein solcher Triumph nach so einer langen Zeit auch ganz wichtig.»

Der 180-fache GP-Teilnehmer Schumacher fährt fort: «Es wurden ja schon Stimmen laut, dass seine Zeit möglicherweise abgelaufen sei, dass er langsam zu alt werde, dass sich Ferrari vielleicht ärgert. Heute ist alles wieder auf null gestellt, Hamilton ist zurück. Solche Geschichten sind das Schöne am Motorsport und an der Formel 1.»

Zahlreiche Beobachter des britischen Grand Prix glauben: Wenn McLaren in Silverstone fehlerfrei gearbeitet hätte, dann wäre Hamilton nicht zum Sieg gekommen. Schumacher, WM-Vierter von 2001 und 2002, meint dazu: «Die Fahrer machen kleine Fehler, dieses Mal Lando. Das Team hat auch Fehler gemacht, aber das gehört dazu. Es ist ein Lernprozess, in jedem Rennen siegfähig zu sein, und das ist vielleicht alles ein bisschen viel. Es sind immer wieder kleine Fehler, die Positionen kosten. Sie ärgern sich über ihre Fehlentscheidungen, aber an solchen Erfahrungen wachsen sie.»



Zurück zu Mercedes und zur Frage, wer in der kommenden Saison bei Mercedes Nachfolger von Lewis Hamilton wird. Ralf Schumacher glaubt: «Mit Carlos Sainz wird es langsam ein wenig schwierig. Man dachte, er gehe zu Williams, aber das ist wohl nicht mehr so. Bei Alpine findet er offene Türen, aber er wittert noch immer eine Chance bei Mercedes, weil Teamchef Toto Wolff zuletzte gesagt hat, es hätten sich wieder ein paar Dinge geändert. Deshalb sehe ich Sainz derzeit für 2025 am ehesten neben George Russell.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0