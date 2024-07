Fernando Alonso (Aston Martin): Schluss mit Reden!

​Aston Martin ist beim Heimrennen in Silverstone nur sechste Kraft: hinter Mercedes, Red Bull Racing, McLaren, Ferrari und Haas. Superstar Fernando Alonso: «Es liegt an uns, Fortschritte zu machen.»

Formel-1-Champion Fernando Alonso ist beim Traditions-GP von Silverstone Achter geworden, hinter seinem kanadischen Aston Martin-Teamgefährten Lance Stroll, das ist schon ärgerlich genug, aber auf Team-Niveau auch nur als sechste Kraft im Formel-1-Feld, denn dieses Mal war auch Haas-Fahrer Nico Hülkenberg stärker – und das ist bedenklich.

Der 42-jährige Alonso bezeichnet die Ränge 7 und 8 in England als «Rückkehr zur Normalität, auf diesem Niveau waren wir schon in Imola.»

Aston Martin-Teamchef Mike Krack hat in Grossbritannien zugegeben: «Die anderen Rennställe haben effizienter entwickelt als wir. Wir müssen mehr machen.»

Mehr bedeutet auch: neue Teile fürs kommende GP-Wochenende von Ungarn (ab Freitag, 19. Juli). Dann soll gemäss Team-Leitung alles besser werden, aber da haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört in diesem Jahr.



Alonso ist – nach einer starken Saison 2023 von Aston Martin – nicht zufrieden mit der Darbietung der Grünen. Im vergangenen Jahr ist er acht Mal aufs Siegerpodest vorgedrungen (Zweiter in Monaco, Kanada und in den Niederlanden), als bestes Ergebnis 2024 kann er nur einen fünften Platz in Saudi-Arabien vorweisen.



Fernando sagt: «Wir sollten nicht immer nur reden, sondern Leistung abliefern. Wir haben in dieser Saison schon zahlreiche neue Teile ans Auto gebracht, einige davon haben sich bewährt, andere nicht.»



Einen Teil des mittelprächtigen Ergebnisses in England nimmt der Formel-1-Champion von 2005 und 2006 auf seine Kappe: «Ich habe zu lange gewartet, um auf Intermediate-Reifen zu wechseln. Ich wollte noch warten, weil ich befürchtete, dass ein zu früher Wechsel dann zu übermässigem Verschleiss der Intermediates führen würde, bevor der Regen kommt. Doch es kam anders, manchmal brauchst du in solchen Situationen auch ein wenig Glück.»



Punkto Entwicklung resümiert der Asturier: «McLaren und Mercedes haben gezeigt, wie man im Lauf einer Saison Fortschritte erzielen kann. Es liegt an uns, es ihnen gleich zu tun.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0