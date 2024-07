Verstappen, Alonso, Norris: Gewinner & Verlierer

​Der Schritt von 2023 zu 2024 war einzigartig in der Formel-1-Historie: keine Veränderung im Fahrerfeld. Das macht den Vergleich zwischen Halbzeit 2023 und Halbzeit 2024 besonders interessant.

Das hatte es zuvor in 74 Jahren Formel 1 noch nie gegeben: Alle 20 Fahrer blieben bei ihren Rennställen. Die Veränderungen waren beim Saisonende längst vollzogen, etwa als Nyck de Vries seinen Posten bei AlphaTauri (heute Racing Bulls) räumen musste für Daniel Ricciardo, und als später Liam Lawson für den verletzten Ricciardo einsprang.

Wir lassen diese Fahrer bei unserem Vergleich aussen vor, natürlich auch Oliver Bearman, der in Jeddah 2024 in den Ferrari von Carlos Sainz hüpfte, weil der Madrilene am Blinddarm operiert werden musste.

Wir behalten im Kopf, dass Sainz ein Rennen fehlte, wenn es darum geht zu sehen: Wo stehen die Fahrer und Rennställe bei Halbzeit 2024, gemessen an ihren Leistungen 2023?

Vor einem Jahr hatten wir 22 WM-Läufe, Halbzeit war Ungarn, nun sind es 24, mit Halbzeit Silverstone.

Zuerst der Stand heute, 10. Juli, nach dem Traditions-GP von Grossbritannien, darauf folgt der Stand nach dem Ungarn-GP 2023 sowie der Vergleich mit den grössten Gewinnern und Verlierern bei Piloten und Teams.



Wer hat gemessen an der Halbzeit 2023 am meisten Punkte gewonnen, wer am meisten verloren? Alle Antworten weiter unten.



WM-Stand 2024 bei Halbzeit (12 von 24 Grands Prix)



Fahrer

01. Max Verstappen (NL) 255 Punkte

02. Lando Norris (GB) 171

03. Charles Leclerc (MC) 150

04. Carlos Sainz (E) 146

05. Oscar Piastri (AUS) 124

06. Sergio Pérez (MEX) 118

07. George Russell (GB) 111

08. Lewis Hamilton (GB) 110

09. Fernando Alonso (E) 45

10. Lance Stroll (CDN) 23

11. Nico Hülkenberg (D) 22

12. Yuki Tsunoda (J) 20

13. Daniel Ricciardo (AUS) 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Pierre Gasly (F) 6

16. Kevin Magnussen (DK) 5

14. Alex Albon (T) 4

18. Esteban Ocon (F) 3

19. Guanyu Zhou (RCH) 0

20. Logan Sargeant (USA) 0

21. Valtteri Bottas (FIN) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0







WM-Stand 2023 (nach 11 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 281 Punkte

02. Pérez 171

03. Alonso 139

04. Hamilton 133

05. Russell 90

06. Sainz 87

07. Leclerc 80

08. Norris 60

09. Stroll 45

10. Ocon 31

11. Piastri 27

12. Gasly 16

13. Albon 11

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 5

16. Zhou 4

17. Tsunoda 2

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Nyck de Vries (NL) 0

21. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 452 Punkte

02. Mercedes 223

03. Aston Martin 184

04. Ferrari 167

05. McLaren 87

06. Alpine 47

07. Williams 11

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 9

10. AlphaTauri 2



Gewinner und Verlierer: Fahrer

Norris: +111

Piastri: +97

Leclerc: +70

Sainz: +59

Russell: +21

Tsunoda: +18

Magnussen: +3

Hülkenberg: +13

Sargeant: ±0

Zhou: –4

Bottas: –5

Albon: –7

Gasly: –10

Stroll: –22

Hamilton: –23

Verstappen: –26

Ocon: –28

Pérez: –53

Alonso: –94



Gewinner und Verlierer: Teams

McLaren: +208

Ferrari: +135

Racing Bulls: +29

Haas: +16

Mercedes: –2

Williams: –7

Sauber: –9

Red Bull Racing: –79

Aston Martin: –116

Alpine: –38