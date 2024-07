Jenson Button: «Lando Norris muss jetzt aufpassen!»

​Es tat weh, Lando Norris nach dem Silverstone-GP zu sehen. Der McLaren-Fahrer glaubt, den Sieg beim Heimrennen verschenkt zu haben. Das setzt die gelbe Karte von Weltmeister Jenson Button.

Lando Norris machte nach dem Traditions-GP von Silverstone den Eindruck, als würde er nach einem Erdloch suchen, in das er am liebsten verschwinden kann. Der 24-jährige McLaren-Fahrer macht sich grosse Vorwürfe, denn er glaubt, er hat die Chance verschleudert, sein Heimrennen zu gewinnen.

Wir haben es jetzt ein paar Mal erlebt, dass sich Norris nach einem Rennen sehr selbstkritisch äussert. Das ist grundsätzlich für einen Racer ungewöhnlich und kennen wir in dieser Form eigentlich nur von Ferrari-Ass Charles Leclerc.

Norris, Miami-Sieger 2024 und gegenwärtig WM-Zweiter hinter Max Verstappen (84 Punkte hinter em Niederländer), ist mit dieser Härte gegen sich selber zu streng – findet Jenson Button (44), Formel-1-Weltmeister von 2009.

Der 15-fache GP-Sieger führte nach dem Silverstone-GP die Interviews mit den ersten Drei und stellt fest: «Lando Norris muss jetzt aufpassen, was seine Emotionen angeht. Denn er putzt sich selber runter. Das war so in Österreich, das ist jetzt erneut so in England, und wenn er nicht achtgibt, dann gerät das ratz-fatz ausser Kontrolle. Denn Formel 1 ist Kopfsache.»



«Lando ist dermassen talentiert, da möchte ich nicht sehen, wie er sich schlecht redet. Er muss sich zusammenreissen. Du willst doch auch der Konkurrenz nicht den Eindruck von Schwäche vermitteln. Ich weiss es zu schätzen, wie ehrlich er ist, und ich glaube auch, dass die Fans das anerkennen, aber in diesem knallharten Umfeld Formel 1 muss er mit solchen Äusserungen vorsichtig sein.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0