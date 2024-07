David Coulthard: «Hamilton braucht Ferrari nicht»

​Grandioser Sieg von Lewis Hamilton beim Heim-GP Silverstone. Der langjährige Formel-1-Fahrer David Coulthard stellt fest: «Um seinen früheren Schmiss wiederzufinden, braucht Hamilton Ferrari nicht.»

Von Barcelona 1994 bis Brasilien 2008 hat der Schotte David Coulthard 246 Grands Prix bestritten, dem heute 53-jährigen Schotten in Diensten von Channel 4 muss niemand erklären, wie in der Vollgasbranche der Hase läuft.

Aber auch ein 13-facher GP-Sieger kann sich zwischendurch irren. Als Mercedes-Star Lewis Hamilton mehr als zwei Jahre ohne Sieg hinter sich hatte und im Januar 2024 sein Vertrag mit Ferrari (ab 2025) verkündet wurde, da war Coulthard der Ansicht: «Lewis braucht eine frische Herausforderung, um seinen alten Schmiss wiederzufinden.»

Coulthard witterte auch, dass der junge George Russell bei Mercedes dem siebenfachen Weltmeister die Butter vom Brot nimmt. Zudem wurde im Frühling klar: Mercedes hat erneut kein Siegerauto, während Ferrari im ersten Teil des Jahres erster Herausforderer von Red Bull Racing wurde und in Australien (Carlos Sainz) sowie in Monaco (Charles Leclerc) triumphierte.

Doch ein halbes Jahr später sieht alles ein wenig anders aus. Ferrari hat in die falsche Richtung entwickelt, Mercedes hingegen hat bei der Verbesserung des 2024er Rennwagens alles richtig gemacht. Ergebnis: 104. GP-Sieg von Lewis Hamilton ausgerechnet bei seinem geliebten Heim-GP in Silverstone, Ferrari hingegen in der Krise – seit Monaco kein Sieg mehr, Leclerc mit 10 Punkten aus vier Rennen.

Coulthard, WM-Zweiter von 2001 hinter Michael Schumacher, stellt in seiner Nachbetrachtung des britischen Grand Prix fest: «Lewis kam 2007 in die Formel 1 und hat sofort um Pole-Positions und Siege gekämpft, mit etwas Glück hätte er sogar in seiner ersten Saison gleich den Titel holen können.»



«In den folgenden Jahren wurde er zu einer richtigen Siegermaschine mit all diesen WM-Titeln. Doch mit dem Wechsel in die Flügelauto-Ära ist das abgebrochen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es für ihn gewesen sein muss, nach dermassen viel Erfolg auf einmal nicht mehr zu gewinnen und seinem Stallgefährten hinterher zu fahren.»



«Aus diesem Grund hat ihm dieser Sieg nun in Silverstone so viel bedeutet, und seine Fahrt zeigt auch, wie hungrig Lewis nach wie vor ist. Beim Wechsel zu Ferrari ging es doch darum, dass Hamilton einen Tapetenwechsel und eine neue Herausforderung braucht. Um seinen früheren Schmiss wiederzufinden, braucht Hamilton Ferrari nicht. Den hat er ganz offenbar wieder.»



«Wie Lewis nach dem Rennen seinen Vater Anthony umarmte und scheinbar gar nicht mehr loslassen wollte – ich weiss, wie tief berührend so etwas als Vater ist. Am vergangenen Wochenende haben wir einen ersten Appetithappen für den kommenden Formel-1-Film von Brad Pitt gesehen. Aber das ist Hollywood. Wenn die ein gutes Drehbuch brauchen, dann hätten sie diese Wende für Hamilton hernehmen können; das ist echter Stoff für Filme.»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0