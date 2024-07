Toto Wolff: Kimi-Antonelli-Crash wegen Hohlköpfen

​Der Wiener Mercedes-GP-Teamchef Toto Wolff hatte in Silverstone gleich doppelt Grund zur Freude: Sieg von Lewis Hamilton im Grand Prix, Sieg von Mercedes-Junior Kimi Antonelli in der Formel 2.

Was für ein Wochenende für Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Am Sonntag beendete sein langjähriger Wegbegleiter Lewis Hamilton eine 946 Tage lange Durststrecke und gewann in Silverstone seinen ersten Grand Prix seit Jeddah 2021.

Einen Tag vorher freute sich der 52-jährige Wiener über den ersten Formel-2-Sieg von Mercedes-Junior Kimi Antonelli. Der 17 Jahre junge Italiener gewann auf der englischen Traditionsstrecke den Sprint in der Formel 2.

Für Antonelli ist es ein Durchbruch. Denn an den sieben F2-Wochenenden vor England fiel der Teenager durch regelmässige Top-Ten-Platzierungen auf, hatte aber nur vierte Ränge als Highlight vorzuweisen (in Melbourne, Imola und Monte Carlo), und vor Silverstone null Punkte in Barcelona und auf dem Red Bull Ring.

Einen weiteren Nuller gab es nach dem Samstag-Sieg am GP-Tag von Silverstone, aber daran hatte dieser bemerkenswerte junge Mann keine Schuld: Er wurde kurz nach dem Start zum Formel-2-Hauptrennen Opfer des übereifrigen Inders Kush Maini.



Teamchef Toto Wolff lobt: «Es war fabelhaft, Antonelli am Samstag zuzusehen. Da ging er praktisch übers Wasser und fuhr zeitweise zwei Sekunden pro Runde schneller als die Konkurrenz. Sein Talent, seine Fähigkeiten, sein Potenzial, das ist alles offensichtlich. Dieser erste F2-Sieg sollte für ihn eine grosse Erleichterung sein.»



Zum Aus vom Sonntag kommentiert Wolff: «Da konnte er nichts machen. Meine Frau Susie sagt immer – wenn du dich unter den Trotteln qualifizierst, dann musste du auch gegen die Trottel fahren.»



Wolff benutzt dabei das Wort Numpty, was in der englischen Umgangssprache so viel bedeutet wie Trottel oder Hohlkopf.



Maini erhielt von den FIA-Rennkommissaren eine Strafe von 10 Sekunden sowie zwei Strafpunkte.



Toto weiter: «Antonelli hat dann den Nachmittag bei uns in der Box verbracht. Ein Teenager ohne Führerschein guckte dem grössten Formel-1-Fahrer zu wie er zum neunten Mal sein Heimrennen gewann. Ich wette, er hat gedacht: ‘So will ich eines Tages auch sein.’»





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0