3 GP in 3 Wochen: Wer hat am meisten Punkte erobert?

​Die Formel 1 hat drei Grands Prix an drei Wochenenden hinter sich: Spanien, Österreich, Grossbritannien. Wir sagen, wer daraus in Sachen WM-Punkte den grössten Profit ziehen konnte.

Viele müde Gesichter in Silverstone: Drei Rennwochenenden in unmittelbarer Folge zehren an der Substanz, und nach einmal durchatmen wird es in forschem Tempo weitergehen – GP Ungarn am 21. Juli, GP Belgien am 28. Juli. Fünf Rennen in sechs Wochen, da wird dann die Sommerpause sehr willkommen sein.

Beim vergangenen WM-Lauf-Trio, im englischen Sprachraum Triple-Header genannt, haben die 20 Fahrer sehr unterschiedlich abgeschnitten. Wir haben drei faszinierende Formel-1-Rennne erlebt, dazu einen Sprint in Österreich, und staunen über einige dicke Überraschungen.

Wer hätte noch vor wenigen Rennen etwa geglaubt, dass Haas bei diesem Triple-Header doppelt so viele Punkte einfahren würde wie Aston Martin? Und wer, dass Mercedes fast zwei Mal so viele WM-Zähler einheimst wie Ferrari?

Wir wollten uns mal im Detail ansehen, wer aus den Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya, auf dem Red Bull Ring sowie in Silverstone insgesamt am meisten Punkte schöpfen konnte. Hier das Ergebnis.



Fahrer

1. Verstappen 61 Punkte

2. Hamilton 55

3. Piastri 43

4. Russell 42

5. Norris 40

6. Sainz 38

7. Hülkenberg 16

8. Leclerc 12

9. Pérez 11

10. Stroll 6

11. Magnussen 4

12. Alonso 4

13. Gasly 3

14. Ricciardo 2

15. Albon 2

16. Ocon 1

17. Tsunoda 1

18. Sargeant 0

19. Zhou 0

Teams

1. Mercedes 97

2. McLaren 83

3. Red Bull Racing 72

4. Ferrari 50

5. Haas 20

6. Aston Martin 10

7. Alpine 4

8. Racing Bulls 3

9. Williams 2

10. Sauber 0







Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0