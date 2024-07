Lando Norris und McLaren: Was haben Fehler gekostet?

​McLaren-Fahrer Lando Norris hat sich nach dem Heimrennen von Silverstone wieder einmal sehr selbstkritisch geäussert. Wo würde er stehen, wäre für ihn und McLaren in den letzten Rennen alles glatt gelaufen?

Solche Worte hören wir von einem Formel-1-Rennfahrer selten. «Ich muss mir vorwerfen, heute nicht die richtigen Entscheidungen getroffen zu haben. Und ich hasse es, mich immer wieder in der gleichen Situation wiederzufinden, also nach einem Einsatz sagen zu müssen, dass ich nicht gut genug gewesen bin. Wir haben auch in Silverstone zeigen können, dass der McLaren ein tolles Auto ist. Aber wir konnten das nicht in ein perfektes Ergebnis umsetzen.»

Das sagte McLaren-Fahrer Lando Norris nach seinem dritten Platz beim Heim-GP auf dem Silverstone Circuit. Seither diskutieren Fans und Fachleute intensiv, ob die öffentliche Selbstgeisselung angemessen sei und ob Lando Norris und McLaren wirklich so dramatisch besser dastehen würden, wäre das alles ein wenig anders gelaufen.

Also sehen wir uns das mal an.

In Miami hat Lando Norris seinen ersten Sieg erobert, makellos. In Imola rückte Lando dem Leader Verstappen auf die Pelle, aber auch wenn der Rückstand im Ziel nur eine Sekunde betrug – eine echte Angriffchance gab es nicht.

In Monaco war Rang 4 mit dem Quali-Ergebnis so gut wie betoniert – die ersten Zehn in der Quali waren die ersten Zehn im Ziel!

Nein, der Grund für die harten Worte von Lando in Silverstone sind Fehler des Fahrers und des Rennstalls bei den Rennen von Kanada, Spanien, Österreich und Grossbritannien.



In Montreal wurde Norris im kritischen Moment eine Runde zu lange auf der Bahn gelassen. Damit war der Sieg futsch, Rang 2 für Lando hinter Verstappen.



In Barcelona waren die Reifenwechsel von McLaren weniger gut als jene der Gegner, Norris zeigte ein – gemessen an Verstappen – zu wenig kluges Reifen-Management, was auch mit dem Führungsverlust beim Start zusammenhing.



Auf dem Red Bull Ring kam es zur bekannten Kollision mit Verstappen, Lando musste aufgeben, Verstappen holte als Fünfter zehn Punkte. Max’ weit ausgefahrene Ellenbogen hin oder her – etwas mehr Geduld wäre vielleicht gescheiter gewesen.



In Silverstone hielt Norris nicht an seinem perfekten Halteort in der Box, der Stopp dauerte zu lange, der Wechsel auf weiche Reifen erwies sich als falsch. Mittelhart wäre die gescheitere Wahl gewesen.



Hätten Norris und McLaren das in den vergangenen vier Rennen besser gemacht, könnte es in der WM nun heissen: Verstappen 246 Punkte, Norris 220.



So aber führt der Niederländer 84 Zähler vor dem Engländer mit 255:171.



Und die Rennställe von Red Bull Racing und McLaren wären fast gleichauf. So aber steht es 373:295 für RBR (Ferrari dazwischen, mit 302 Punkten).



Fazit: Wenn McLaren an die ersten WM-Titel denken will seit 2008 (Lewis Hamilton) und 1998 (Konstrukteurs-Pokal), dann muss die Fehlerquote gesenkt werden.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0