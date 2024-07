Anthony Hamilton zu Lewis: «Rackert sich täglich ab»

Auf dem Silverstone Circuit hat Lewis Hamilton nicht nur eine lange Durststrecke beendet. Der siebenfache Weltmeister hat Geschichte geschrieben. Papa Anthony sprach danach über die Leistung seines Sohnes.

Seinen jüngsten Sieg wird Lewis Hamilton nicht so schnell vergessen: Der siebenfache Champion musste 946 Tage auf diesen Triumph warten – und ausgerechnet auf heimischem Boden gelang dem Mercedes-Piloten das, was ihm einige nicht mehr zugetraut hatten – er kreuzte die Ziellinie nach 52 Runden auf dem Silverstone Circuit als Erster.

Damit sicherte er sich einen weiteren Rekord – denn er triumphierte zum neunten Mal auf dem britischen Traditionskurs. Kein anderer Fahrer konnte auf der gleichen Strecke so viele GP-Siege einfahren. Die Tränen konnte er nicht mehr zurückhalten, und im Ziel stürzte er sich nicht nur in die Arme seiner Mannschaft, sondern auch in jene seiner Eltern.

Danach erklärte der 104-fache GP-Sieger: ««Das liegt gewiss an der langen Dauer seit dem letzten Triumph, das liegt an Silverstone, aber das liegt auch an meiner Familie, die hier ist. Ich finde es fabelhaft, dass mein Vater an so einem wichtigen Tag hier gewesen ist, und meine Mutter auch.»

Papa Anthony erklärte bei den Kollegen von «Sky Sports F1» stolz: «Man kann Lewis nicht abschreiben. Und man darf nicht vergessen, dass er damit angefangen hat, als er acht Jahre alt war. Wir haben hart gearbeitet, um dorthin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und er rackert sich immer noch täglich ab. Er ist mit vollem Herzen dabei und gibt immer alles.»

Bei «F1TV» legte der stolze Vater nach: «Du willst immer nur das Beste für dein Kind und deine Familie, und ich wollte einfach für Lewis da sein. Es war schön, im richtigen Moment dabei zu sein, denn da waren so viele Emotionen. Natürlich stellt man sich selbst in Frage und zweifelt, dass man noch gut genug, jung genug, stark genug ist. Ich kenne Lewis und soweit ich weiss, hat er immer noch alles, was es braucht, um an der Spitze mitzufahren.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0