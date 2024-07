Daniel Ricciardo: Das sagt er zu seinen Kritikern

Daniel Ricciardo ist in diesem Jahr bisher nur drei Mal auf einem Punkterang ins Ziel gekommen. Entsprechend viel Kritik muss sich der achtfache GP-Sieger anhören. Dazu äusserte sich der Australier unlängst.

Der Blick in die diesjährige WM-Tabelle zeigt, dass Daniel Ricciardo seine Leistungskrise noch nicht überwunden hat. Der Formel-1-Routinier belegt nach dem Rennen in Grossbritannien den 13. Zwischenrang in der Gesamtwertung. Elf WM-Zähler konnte er bisher sammeln – gepunktet hat der dabei nur in Miami, Montreal und Spielberg.

Zum Vergleich: Sein Teamkollege Yuki Tsunoda sammelte bereits 20 WM-Punkte und belegt derzeit den zwölften WM-Rang. Der kleine Japaner kam auf dem Silverstone Circuit zum sechsten Mal auf einem Top-10-Rang ins Ziel.

Ricciardo – dessen GP-Zukunft ab 2025 noch nicht feststeht – weiss, dass er zulegen muss. Und er weiss auch mit der Kritik an seinen Leistungen umzugehen, die immer lauter wird. Der 35-Jährige sagte noch vor dem Start des Silverstone-Wochenendes: «Bisher ist es mir in dieser Saison noch nicht gelungen, mehrere gute Ergebnisse am Stück einzufahren.»

«Es fühlt sich an, dass ich dazu neige, ein gutes Wochenende zu haben, wenn mir bei den Medien-Briefings gesagt wird, dass einige Kritik geäussert wurde. Ein bisschen davon ist vielleicht gar nicht so schlecht», erklärte der 32-fache GP-Podeststürmer mit Blick auf sein starkes Montreal-Wochenende, das er nach einer deutlichen verbalen Klatsche von Formel-1-Veteran Jacques Villeneuve zeigen konnte.

Er wisse, was er tun müsse, um weitere gute Ergebnisse einzufahren, beteuerte Ricciardo: «Ich weiss, was nötig ist, und endlich nehme ich auch etwas Schwung auf. Das hätte ich schon früher schaffen sollen, aber jetzt versuche ich, den Schwung mitzunehmen und ich fühle mich im Auto auch ziemlich wohl.»

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0