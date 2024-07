Jerry Bruckheimer: Hollywood-Produzent ist ein F1-Fan 12.07.2024 - 19:18 Von Vanessa Georgoulas

© Motorsport Images Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer mit Formel-1-Champion Max Verstappen

Hollywood-Produzent Jerry Bruckheimer arbeitet seit Jahren an einem Formel-1-Film, in dem Brad Pitt mitspielt. Der 80-jährige Amerikaner hat sich in die Königsklasse verliebt, wie er in Silverstone gestand.