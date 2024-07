Jack Doohan: Umfangreiches Alpine-Testprogramm

Formel-1-Anwärter Jack Doohan hat derzeit alle Hände voll zu tun. Der Australier wird noch vor der Sommerpause mehrmals im F1-Renner sitzen und eifrig Erfahrungskilometer sammeln, wie er berichtet hat.

Bereits beim jüngsten Formel-1-Rennwochenende auf dem Silverstone Circuit war Jack Doohan im GP-Renner im Einsatz: Der Sohn des fünffachen Motorrad-Weltmeisters Mick Doohan nahm im Dienstwagen von Pierre Gasly am ersten freien Training teil und drehte 22 Runden auf dem Traditionskurs, nachdem er zuvor schon im 2022er-Alpine auf dem Circuit Paul Ricard unterwegs gewesen war.

Auch beim Goodwood Festival of Speed ist Doohan mit von der Partie. Der Australier darf einen Lotus E20 bewegen, in dem Kimi Räikkönen 2012 den Grossen Preis von Abu Dhabi für sich entschieden hatte. Und auch danach stehen noch Tests an, wie er dem Kollegen von «Speedcafe.com» verraten hat.

«Ich werde vor dem Wochenende in Budapest zwei Tage in Silverstone in einem A522 testen. Und nach dem Budapest-Wochenende werde ich vor der WM-Runde in Spa noch in Imola sein. In Spa steht dann ein Reifentest für Pirelli an und tags zuvor werde ich dort wieder im A522 sitzen. Es gibt also viel zu tun, und ich bin mir sicher, dass wir uns auf die Sommerpause freuen werden.»

Doohan gilt als Top-Kandidat für das Cockpit von Esteban Ocon, der das Werksteam der Franzosen nach der laufenden Saison verlassen wird. Doch mit Mick Schumacher und Carlos Sainz werden auch zwei weitere Fahrer mit dem Platz neben Pierre Gasly in Verbindung gebracht. Und beide verfügen bereits über GP-Erfahrung.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0