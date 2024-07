Günther Steiner: Harte Kritik an Valtteri Bottas

Valtteri Bottas hat in diesem Jahr noch keine Punkte erobert und belegt derzeit den letzten Rang in der WM-Tabelle. Entsprechend fällt das Urteil des früheren Haas-Teamchefs Günther Steiner über den Finnen aus.

In diesem Jahr bestreitet Valtteri Bottas seine dritte Saison mit dem Sauber-Team. Der Routinier, der seine Karriere 2013 bei Williams startete, durchläuft derzeit eine Leistungskrise. Im Sauber C44 konnte er in der ersten Saisonhälfte keine WM-Zähler sammeln, seine besten GP-Resultate im bisherigen Jahr sind die beiden 13. Plätze in Monaco und Kanada, in der WM-Wertung belegt er den 21. und damit letzten Platz.

Kein Wunder, wird die Kritik am 34-jährigen Finnen, der seine erfolgreichste Formel-1-Zeit im Mercedes-Team erlebte und zwischen 2017 und 2021 zehn GP-Siege einfuhr, immer lauter. Auch der frühere Formel-1-Teamchef Günther Steiner findet klare Worte, wenn es um die Leistungen des ehemaligen Hamilton-Teamkollegen geht.

Im «The Red Flags Podcast» nimmt der Südtiroler Bezug auf die Aussage von GP-Veteran Jacques Villeneuve, der Bottas als Nachfolger für Lewis Hamilton beim Werksteam der Sternmarke ansieht. Steiner sagt dazu: «Ich denke, er wird Schwierigkeiten haben, wieder einen guten Platz zu finden. Mercedes kennt ihn sehr gut und vielleicht wissen sie etwas, das wir nicht wissen, und vielleicht schaffen sie es, ihn wieder in die Erfolgsspur zurückzubringen.»

«Aber in den letzten Jahren hat er in diesem Auto nichts gezeigt. Vielleicht ist das nicht ganz alleine seine Schuld. Man kann sich vorstellen, wie es für einen Fahrer ist, der jedes Jahr Rennsiege gefeiert hat, wenn er plötzlich für zwei, drei Jahre um Platz 17 kämpfen muss. Das zieht dich runter, glaube ich. Irgendwann fragst du dich dann, warum dir das überhaupt antust.»

Bottas selbst weiss noch nicht, wie seine Zukunft aussieht, sein Sauber-Vertrag läuft nach der laufenden Saison aus. Der Formel-1-Routinier soll Gerüchten zufolge bei Williams auf der Wunschliste stehen – allerdings nur, wenn die Verpflichtung von Carlos Sainz nicht klappt, der bei Ferrari für Hamilton Platz machen muss. Möglich wäre ein Wechsel in die IndyCar-Serie, dort haben mehrere Teams Interesse an der Verpflichtung des Sauber-Piloten geäussert.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0