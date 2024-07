Fred Vasseur: «Fokussiere mich nicht auf WM-Stand»

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat derzeit ganz andere Sorgen als den WM-Stand, beteuert der Franzose. Er konzentriert sich lieber darauf, seine Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückzubringen.

Zu Saisonbeginn war Ferrari noch der Hauptrivale des Red Bull Racing Teams. Die Roten durften sowohl in Australien mit Carlos Sainz als auch in Monte Carlo mit Lokalmatador Charles Leclerc den GP-Sieg bejubeln. Seitdem läuft es aber nicht mehr so gut für den ältesten GP-Rennstall der Welt. Das Team aus Maranello sammelte an den vier WM-Runden seit dem berühmten Strassenrennen nur 50 WM-Zähler.

Zum Vergleich: Red Bull Racing holte in den vergangenen vier Rennwochenenden insgesamt 97 Punkte, das McLaren-Team, das in der WM-Wertung bis auf sieben WM-Zähler an das zweitplatzierte Ferrari-Team herangerückt ist, sogar deren 111.

Die Leistungsminderung geht nicht zuletzt auf die jüngsten Entwicklungen zurück, die dafür gesorgt haben, dass die roten Renner bei hohen Geschwindigkeiten wieder hüpfen. Das sogenannte «Bouncing» war auch der Grund, warum Sainz und Leclerc in Silverstone nicht mit der neuesten Version des SF-24 zum Qualifying und Rennen antraten.

Für Teamchef Fred Vasseur steht die aktuelle WM-Situation deshalb nicht im Vordergrund, wie er im Fahrerlager von Silverstone betonte. «Ich fokussiere mich nicht auf den WM-Stand», stellte er klar. «Ich weiss nur, dass wir auf dem zweiten Platz sind, weil ich vor zehn Minuten bereits danach gefragt wurde. Ich weiss aber nicht, wie die Abstände zu den Teams vor und hinter uns aussehen. Ich weiss nicht einmal, wer auf dem dritten Platz liegt – wahrscheinlich ist es McLaren», fügte er an.

«Und das ist jetzt auch nicht das Hauptthema, es geht darum, Performance zu finden und wieder zur Stärke zurückzufinden, die wir in Monaco oder Imola hatten. Wir wollen wieder in der Lage sein, um die Pole und den Sieg mitzukämpfen. Was die WM angeht – es liegen noch zwölf Rennen vor uns, das ist fast eine ganze Meisterschaft, da bleibt uns noch genug Zeit, um das Blatt noch zehn Mal zu wenden», fügte der Franzose an.

Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe





WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0