Fernando Alonso: «Es ist etwas einfacher geworden»

Formel-1-Urgestein Fernando Alonso freute sich in Grossbritannien darüber, dass Aston Martin mit beiden Autos punkten konnte. Der zweifache Champion betont: «Wir müssen uns auf uns selbst konzentrieren.»

Das zweite Jahr mit Aston Martin begann für Fernando Alonso deutlich schlechter als noch die vorangegangene Saison. Während er 2023 in den ersten acht Rennen sechs Podestplätze hatte erobern können, musste er sich in diesem Jahr mit dem fünften Platz in Jeddah als bisher bestes Resultat begnügen.

In den jüngsten sechs WM-Runden schaffte es der stolze Asturier nur zwei Mal in die Punkte – in Imola, Monaco, Spanien und Österreich ging er leer aus, in Kanada sammelte er als sechster acht WM-Zähler und beim jüngsten Kräftemessen in Grossbritannien holte er als Achter deren vier. Sein Teamkollege Lance Stroll schaffte es auch in die Top-10 und eroberte als Siebter sogar sechs Punkte.

Das freut den Routinier, der betonte: «Mit beiden Autos in die Punkte zu kommen, ist nie einfach, du kannst einen Ausfall haben, einen Crash, bei der Reifenwahl daneben liegen – es gibt so viel, das schiefgehen kann. Ein reibungsloses Rennen zu haben, ist bereits ein Erfolg.»

Und der 32-fache GP-Sieger erklärte: «Ich glaube, wir müssen uns ganz auf uns selbst konzentrieren, ich schaue nicht, was anderen Teams passiert. Wir selbst haben derzeit eine klare Vorstellung von unserem Auto – und das seit Barcelona. Zuvor haben wir viel ausprobiert, um ein Verständnis vom Auto zu bekommen. Aber seit ein paar Rennen ist das Bild klarer, es ist also etwas einfacher geworden.»

Das Rennen in Silverstone sei gut gelaufen. «Das Feeling war wieder normal und wir waren das fünft- oder sechstschnellste Team. Nico Hülkenberg war das ganze Wochenende schnell unterwegs. Aber wir konnten um Punkte kämpfen. Die Plätze 7 und 8 sind etwa das, was wir vor Imola erreicht haben. Ich bin froh, dass wir wieder da stehen. Nach dem Rennen in Österreich haben wir einige Dinge verstanden», erzählte der 42-Jährige.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0