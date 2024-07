Gene Haas: «Erfolgreichere Updates als zuvor»

Gene Haas ist sich sicher: sein Team hat die richtigen Schritte unternommen, um sich vom Ende des Feldes wieder ins Mittelfeld vorzukämpfen. Der Amerikaner hofft auf weitere Fortschritte und kündigt mehrere Updates an.

Die Saison 2023 hat das Haas-Team auf dem letzten Rang der Konstrukteurswertung abgeschlossen. Das Team von Gene Haas punktete nur in fünf der 22 GP-Wochenenden, drei Mal gelang dies in den ersten fünf Rennen der Saison, danach gab es nur im Sprint von Österreich drei Punkte, die Nico Hülkenberg mit dem sechsten Platz erobern konnte. danach folgten 13 Nullrunden für den US-Rennstall.

Rennstallbesitzer Gene Haas reagierte auf das enttäuschende WM-Ergebnis und verzichtete darauf, den Vertrag von Teamchef Günther Steiner zu erneuern. Dessen Platz nahm Ayao Komatsu ein, bei der Fahrer-Paarung wurde nichts verändert, auch in diesem Jahr gehen Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen für das Haas-Team auf Punktejagd.

Und in diesem Jahr läuft es deutlich besser für den WM-Letzten des Vorjahres. Zur Saison-Halbzeit belegt belegt Haas den siebten Zwischenrang in der Team-Tabelle, nur vier Punkte trennen die Truppe vom sechstplatzierten RB-Team. Die Zwischenbilanz von Gene Haas fällt entsprechend positiv aus.

Der 71-jährige Unternehmer erklärte bei «SiriusXM»: «Wir haben ein gutes Tempo, auch wenn das Auto nicht so schnell ist, wie es sein könnte oder sollte. Aber wir sind so schnell, wie wir derzeit sein können, um im Mittelfeld mitzukämpfen. Wenn wir diese Form halten, sind wir gut unterwegs.»

«Und wir werden in diesem Jahr noch ein paar Neuerungen ans Auto bringen», kündigte der Amerikaner an. «Unsere Updates waren in dieser Saison deutlich erfolgreicher als in den vergangenen Jahren, und deshalb hoffen wir auch, dass wir damit vor allen direkten Gegnern sein können.»

Haas betonte auch: «Wir haben viel verändert und das hat funktioniert, das waren also gute Entscheidungen. Wir waren vier Jahre lang am hinteren Ende des Feldes unterwegs, das reichte aus, um mich zu diesen Änderungen zu motivieren.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0