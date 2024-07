20 Jahre Red Bull Racing: Feier am Goodwood-Festival

​Red Bull feiert in diesem Jahr 20 Jahre Formel-1-Rennstall Red Bull Racing, auch mit einem umfangreichen Engagement beim beliebten Goodwood Festival of Speed – mit vielen Grand-Prix-Stars.

Das ganze Jahr 2024 über feiert Red Bull das GP-Engagement mit Red Bull Racing: 20 Jahre Königsklasse. Dazu gehörte ein markanter Auftritt beim renommierten Goodwood Festival of Speed.

Frühere und heutige Red Bull-Piloten begeisterten die Fans mit ihren Rennwagen und äusseren sich begeistert über die einzigartige Atmosphäre beim Festival. Im Einsatz waren:

Christian Klien im RB1

Mark Webber im RB6

Daniel Ricciardo im RB7

Christian Horner im RB8

David Coulthard im RB9

Max Verstappen im RB16B

Sergio Pérez im RB18

Hamda Al Qubaisi im F1 Academy-Rennwagen

Der Österreicher Christian Klien sagt: «Es hat irre Spass gemacht, den RB1 wieder mal zu fahren. Am eindrucksvollsten ist der V10-Sound. Es war auch schön, die ganze Reihe an Rennwagen zu sehen, wie sich die Autos über die Jahre entwickelt haben.»



Der Australier Mark Webber: «Die Energie beim Goodwood Festival of Speed ist unvergleichlich, der perfekte Rahmen, um 20 Jahre Red Bull-Engagement in der Formel 1 zu zeigen. Wieder im RB6 zu sitzen, das hat schöne Erinnerungen zurückgebracht.»



Sein Landsmann Daniel Ricciardo sagt: «An solchen Tagen bin ich besonders stolz, Teil der Red Bull-Historie zu sein und an der Seite von so vielen Kollegen unsere Autos zeigen zu dürfen.»



Der Schotte David Coulthard ergänzt: «In 20 Jahren ist Red Bull Racing eines der erfolgreichsten Formel-1-Teams geworden. In Goodwood feiern die Fans den Motorsport, und ausgerechnet hier unsere ganzen Autos in die Auslage zu stellen, das war fabelhaft.»



Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: «Ich bin zum ersten Mal in Goodwood gewesen, unglaublich, welche Emotionen hier zu spüren sind. Unsere Rennwagen einer Reihe fahren zu sehen, das war ein ganz besonderer Moment.»



Sergio Pérez: «An einem solchen Tag erkennen wir, wie weit es Red Bull in der Formel 1 gebracht hat. Das gibt dir auch als Fahrer das Gefühl, Teil von etwas Aussergewöhnlichem zu sein. Mit meinem RB18 habe ich in Monaco gewonnen, da kommen sehr viele schöne Erinnerungen zurück.»