Ralf Schumacher outet sich, zeigt erstmals Partner

​Der langjährige Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher hat seine Homosexualität öffentlich gemacht: Auf Instagram zeigt sich der 49-Jährige mit seinem Lebenspartner Etienne.

Zwei Männer Arm in Arm, die den Sonnenuntergang geniessen. Das Ungewöhnliche an diesem auf Instagram veröffentlichten Foto: Es zeigt den langjährigen Grand-Prix-Star Ralf Schumacher, der sich damit als homosexuell outet.

Der 49-jährige Schumacher hat von Melbourne 1997 bis Interlagos 2007 insgesamt 180 Formel-1-WM-Läufe bestritten und sechs davon gewonnen.

Während der GP-Karriere gab es immer wieder Gerüchte um den WM-Vieren von 2001 und 2002, er sei eher Männern zugetan, ungeachtet seiner Ehe mit Corinna (2009 bis 2015). Bestätigt ist das nie worden, bis jetzt.

Mit einem Post auf Instagram hat sich der heutige GP-Experte der deutschen Sky geoutet. Er schreibt zum Sonnenuntergangs-Foto: «Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann.»



Der Mann an seiner Seite heisst Etienne, wohnhaft in Frankreich und in Südafrika. Viel mehr ist nicht bekannt, ausser durch ein anderes Post der deutschen Unternehmerin Carmen Geiss, die Ralf Schumacher für seinen Mut lob, sich zu outen, und die schreibt: «Nach zwei Jahren könnt ihr eure Liebe endlich der Welt zeigen.»



Ihr Ehemann Robert Geiss postet: «Ralf kenne ich seit über 25 Jahren und jetzt endlich hat er seine Liebe des Lebens gefunden. Ich freue mich für beide, auch Etienne. Ist ein mega geiler Typ.»



Ralf Schumacher hält sein Privatleben jahrelang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, über Beziehungen abgesehen von seiner Ehe wurde nichts publik.



Ralf Schumachers Sohn David, ebenfalls Rennfahrer, schreibt auf Instagram: «Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch.»