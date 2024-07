Nico Hülkenberg (Haas): «Diesen Schwung nutzen»

​Haas-Fahrer Nico Hülkenberg hat zuletzt in Österreich und England zwei sechste Plätze an Land gezogen. Der 36-jährige Deutsche glaubt fest daran, dass er auf dem Hungaroring nachlegen kann.

Nico Hülkenberg hat für seine feinen Leistungen auf dem Red Bull Ring und in Silverstone viel Lob erhalten: Der Haas-Fahrer ist für den Haas-Rennstall zwei Mal als Sechster ins Ziel gekommen und in der Fahrer-WM auf Platz 11 vorgerückt.

Zum kommenden Traditions-GP von Ungarn sagt der Emmericher: «Ich mag den Hungaroring, eine knifflige Strecke, eine schöne Herausforderung.»

«Die Piste ist eng, Überholen ist trotz der langen Geraden ein Problem, also kommt dem Qualifying eine grössere Bedeutung zu als normal. Unser Ziel muss darin bestehen, in der Quali erneut in die Top-Ten zu fahren und uns im Rennen dann in den Punkterängen zu behaupten.»

«Wir sind in guter Form, die jüngsten Verbesserungen haben sich bewährt, und das Team ist wie elektrisiert. Diesen Schwung wollen wir nutzen bei den letzten beiden WM-Läufen vor der Sommerpause in Ungarn und in Belgien.»



Hülkenberg ist in seinem ersten Formel-1-Jahr 2010 auf dem Hungaroring Sechster geworden, das ist seine beste Platzierung geblieben auf dieser Bahn. 2016 wurde er mit Force India (heute Aston Martin) Zenter. Das waren aber die einzigen Punktefahrten von Hülkenberg.





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0