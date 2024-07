Max Verstappen vor Ungarn-GP: Noch mehr Gegenwind

​Der Niederländer Max Verstappen bleibt auf Kurs für seinen vierten WM-Titel in Folge. Aber der Niederländer sagt: «Es ist in den vergangenen Rennen deutlich geworden, wie die Gegner aufholen.»

Siegen, wenn es möglich ist; so viele Punkte erobern, wenn ein Sieg nicht drin liegt. Mit dieser Taktik ist Max Verstappen in den vergangenen Jahren gut gefahren, und dabei bleibt er auch in einer schwierigen Phase der GP-Saison 2024.

Verstappen hat in Kanada und Spanien gewonnen, ebenso den Sprint in Österreich, nach der Kollision mit Norris wurde er im Grand Prix auf dem Red Bull Ring Fünfter, dann Zweiter hinter Lewis Hamilton in England. Er führt komfortabel vor Lando Norris, mit 255 Punkten zu 171. Aber der 61-fache GP-Sieger merkt: Der Gegenwind wird stärker.

Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed bestätigt der 26-jährige Niederländer: «Wir hatten in den vergangenen Jahren einen tollen Lauf, auch der erste Teil dieser Saison war ganz stark. Es ist aber in den vergangenen Rennen deutlich geworden, wie die Gegner aufholen. Jedes Rennen ist ein richtiger Mehrkampf – das ist fabelhaft.»

«Ich gehe davon aus, dass es auch so weitergehen wird. Wie das am Ende ausgeht, kann keiner sagen, und das ist für den Sport prima.»



Vor dem Hintergrund des stabilen Reglements bis Ende 2025, des Kostendeckels sowie gefächerter Struktur in Sachen Windkanalnutzung war klar: Das Feld wird zusammenrücken.



Max weiter: «Viele Fans haben auf diesen Moment gewartet, und auch ich bin der Ansicht – so macht der Sport am meisten Spass. Es ist auch schön, dass wir inzwischen vier siegfähige Teams haben. Ich glaube, die Zuschauer dürfen sich auf eine grandiose zweite Saisonhälfte freuen.»



Bei den bisherigen zwölf Grands Prix hatten wir sechs verschiedene Sieger (Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, Russell und Hamilton), acht Fahrer auf dem Podest (zusätzlich Pérez und Piastri), ebenso acht verschiedene Fahrer mit bester Rennrunde (Leclerc, Verstappen, Hamilton, Alonso, Piastri, Russell, Norris und Sainz).





Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22:27,095 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing,+1,465 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +7,547

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +12,429

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, +47,318

06. Nico Hülkenberg (D), Haas, +55,722

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +56,569

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:03,577 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:08,387

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1:19,303

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:28,960

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:30,153

13. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, +1 Runde

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1 Runde

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, +1 Runde

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

17. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +1 Runde

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, +1 Runde

Out

George Russell (GB), Mercedes, Wasser-Kreislauf

Pierre Gasly (F), Alpine, Getriebe



WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0