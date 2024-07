Haas und Ferrari: Abkommen bis Ende 2028 verlängert

​Seit Werkzeugmaschinen-Hersteller Gene Haas 2016 mit seinem Rennstall in die Formel 1 gekommen ist, arbeitet er mit Ferrari als Partner. Dieses Abkommen ist nun bis Ende 2028 verlängert.

Das MoneyGram Haas F1 Team bestätigt am 16. Juli die Verlängerung seiner langjährigen technischen Partnerschaft mit der Scuderia Ferrari. Die neue Vereinbarung bedeutet, dass das US-amerikanische Team bis zum Ende der FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2028 weiterhin Ferrari-Antriebseinheiten einsetzen wird.

Seit der Amerikaner Gene Haas 2016 in die Königsklasse gekommen ist, arbeitet er mit Ferrari zusammen, inzwischen seit 178 Grands Prix. Haas wurde hervorragender Fünfter im Konstrukteurs-Pokal 2018, als beste Ergebnisse wurden eine Pole-Position errungen (Kevin Magnussen in Brasilien 2022), zwei beste Rennrunden (Magnussen in Singapur 2018 und 2019) sowie vierte Ränge in der Startaufstellung (Magnussen in Miami 2023) und im Grand Prix (Romain Grosjean 2018 auf dem Red Bull Ring).

Da 2026 ein neues Motorenreglement eingeführt wird, sorgt die verlängerte Vereinbarung Haas und Ferrari für eine langfristige Motorenstabilität für das Team aus Kannapolis.

Das Reglement für die Antriebseinheit 2026 sieht vor, dass die aktuellen 1,6-Liter-V6-Hybrid-Verbrennungsmotoren mit Turbolader eine Überarbeitung erhalten – mit mehr Leistung aus den Hybridkomponenten, um die Nachhaltigkeit zu verbessern, während die verbesserten Antriebseinheiten erstmals auch mit vollständig nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden.



«Ich bin begeistert, dass wir unsere Zusammenarbeit mit der Scuderia Ferrari bis 2028 verlängern», sagt Haas-Teamchef Ayao Komatsu. «Diese Stabilität beim Übergang zum nächsten Reglement ist ein wichtiger Teil unserer laufenden Entwicklung.»



«Die Beziehung zur Scuderia Ferrari war für uns schon immer etwas Besonderes – sie waren massgeblich an der Entstehung des Programms in den Anfangstagen beteiligt und sind uns auch in den vergangenen neun Saisons ein wertvoller technischer Partner gewesen. Ich freue mich, dass wir nun weitere Saisons vor uns haben, und mein Dank gilt Fred Vasseur und vielen Anderen bei der Scuderia Ferrari, die weiterhin Vertrauen in unser Projekt zeigen.»



«Diese Ankündigung ist nur ein weiteres Beispiel für die langfristigen Ambitionen des MoneyGram Haas F1 Teams. Unsere Investitionen und unser Wachstum in den Sport gehen weiter.»



Haas belegt vor dem Ungarn-GP den siebten Zwischenrang im Konstrukteurs-Pokal.