Ungarn-GP im TV: Wie Monaco ohne Häuser und Meer

​Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet hat einmal gesagt: «Der Hungaroring ist wie Monte Carlo, einfach ohne Häuser und Meer.» Ganz so extrem ist es nicht, aber der Kurs ist technisch anspruchsvoll.

Die Königsklasse steht vor dem 39. Grossen Preis von Ungarn im Rahmen der Formel-1-WM, und den zehn Grand-Prix-Rennställen stellt sich eine ganz andere Herausforderung als zuletzt in Silverstone.

Der Hungaroring ist keine Power-Strecke, wir finden nur die Start/Ziel-Gerade als Ort, wo überlegene Top-Speed ausgespielt oder dank des verstellbaren Heckflügels gut überholt werden kann, der Rest der Strecke ist eine fast ununterbrochene Kette unterschiedlicher Kurven.

Wie in Monte Carlo werden die Autos auf maximalen Abtrieb getrimmt. Oder wie es Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet einmal gesagt hat: «Der Hungaroring ist wie Monte Carlo, einfach ohne Häuser und Meer.»

Pirelli stellt die weichsten Mischungen zur Verfügung, also den weiss markierten C3 als harten Reifen, den mittelharten, gelb markierten C4 sowie den weichen C5, zu erkennen am roten Streifen. Das Reifen-Management ist bei hochsommerlichem Wetter auf dem Hungaroring der Schlüssel zum Erfolg – derzeit betragen die Höchsttemperaturen im Raum Budapest 37 Grad.

Wie sich die Action auf der ungarischen Rennstrecke entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker von der Qualifikation und vom Rennen auf dem Laufenden.



Wie üblich finden Sie hier unten auch die wichtigsten Sendetermine von Sky, RTL, ORF, ServusTV und SRF.





Ungarn-GP im TV

Freitag, 19. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Legends of F1: Sir Frank Williams

06.50 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

07.00 Sky Sport F1 – Rennen kompakt: Grossbritannien 2024

07.30 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

09.45 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

16.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2024

19.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 20. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: James Hunt

09.20 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 SRF 2 – Qualifying (Wiederholung)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 21. Juli

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

09.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

11.20 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

11.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost Australien 1986

12.50 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

15.00 Grosser Preis von Ungarn (70 Runden)

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

22.00 Sky Sport F1 – GP Ungarn Wiederholung

22.50 ServusTV – GP Ungarn Wiederholung