Max Verstappen: «Müssen noch viel verbessern»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen freut sich auf das anstehende Rennwochenende in Budapest. Der Red Bull Racing-Star, der die WM anführt, weiss aber auch: Sein Team hat noch viel Arbeit vor sich.

Nachdem die Formel-1-Teams und ihre Fahrer drei WM-Runden an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden absolvieren mussten, stand ein rennfreies Weekend auf dem Programm. Zu Hause entspannen konnte Max Verstappen aber nicht, der WM-Leader feierte zusammen mit Red Bull Racing das 20-jährige Formel-1-Jubiläum beim legendären «Goodwood Festival of Speed».

Der Niederländer war auch im Formel-1-Werk in Milton Keynes fleissig, wie er vor dem Start des Ungarn-Wochenende erzählt: «Ich war beim Team im Simulator, um mich auf das anstehende Wochenende auf dem Hungaroring vorzubereiten, was sehr gut war.»

Rückblickend gesteht der Zweite des Grossbritannien-GP: «Silverstone war ein kniffliges Rennen für uns. Wir haben zwar die richtigen Entscheidungen getroffen, dennoch müssen wir noch viel verbessern, um in der zweiten Saisonhälfte vorne zu bleiben.»

Über das anstehende Kräftemessen sagt der 26-Jährige: «Die Strecke in Ungarn ist sehr interessant und wir freuen uns darauf, dort auszurücken. Der Rundkurs ist sehr eng und gewunden und der zweite Sektor ist technisch sehr anspruchsvoll. Auch die deutlich wärmeren Temperaturen werden eine Rolle spielen.»

«Im vergangenen Jahr zeigten wir auf dem Hungaroring ein bärenstarkes Rennen, die Erinnerung daran ist grossartig, denn wir schafften dort als Team den zwölften Sieg in Folge. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr ein starkes Rennen haben und ein gutes Team-Resultat erzielen können», fügte der 61-fache GP-Sieger an.

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0