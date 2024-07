Ungarn-GP im TV: Bis Ende 2032 Action auf Hungaroring

​Wenn das GP-Wochenende 2024 zu Ende sein wird, kommt die Abrissbirne: Das Boxengebäude und der Rennleiterturm werden abgerissen. Dies als Plan der Modernisierung und Basis des Vertrags bis Ende 2032.

Im Juli 2023 wurde bekannt: Der Traditions-GP von Ungarn wird bis einschliesslich 2032 auf dem Hungaroring stattfinden, ein entsprechender Vertrag ist vorzeitig um fünf Jahre verlängert worden.

Um April 2023 nickte die ungarische Regierung die Erneuerung des Hungarorings ab, die Verbesserung der Infrastruktur war Voraussetzung für den neuen Vertrag mit der Formel 1.

Die Arbeit am Fahrerlager wurde zeitgerecht abgeschlossen, am Montag nach dem Ungarn-GP (21. Juli) fahren die Abrissbirnen auf – 2025 wird die Vollgasbranche hier über ein komplett neues Hauptgebäude staunen sowie über eine neuen Haupttribüne.

Damit bleibt Ungarn fester Bestandteil der Formel 1, hier wieder einmal die Laufzeiten der gegenwärtigen Formel-1-Rennen, die Reihenfolge entspricht dem WM-Ablauf 2024.



Bahrain 2036

Saudi-Arabien 2030

Australien 2037

Japan 2024

China 2025

USA (Miami) 2031

Italien (Imola) 2026

Monaco 2025

Kanada 2031

Spanien 2026

Österreich 2030

Großbritannien 2034

Ungarn 2032

Belgien 2025

Niederlande 2025

Italien (Monza) 2025

Aserbaidschan 2026

Singapur 2028

USA (Austin) 2026

Mexiko 2025

Brasilien 2030

USA (Las Vegas) 2032

Katar 2032

Abu Dhabi 2030

Madrid: 2026–2035



Hier haben wir für Sie zusammengefasst, was die Kollegen vom Fernsehen an diesem Wochenende aus Ungarn zeigen.





Ungarn-GP im TV

Freitag, 19. Juli

07.30 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

09.45 Sky Sport F1 – Lewis Hamilton: The Lie Detector Test

10.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Spanien 1997

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up, das Motorsport-Spezial

13.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

13.30 Erstes Training

15.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

16.45 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

17.00 Zweites Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Österreich 2024

19.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

20.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

21.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung



Samstag, 20. Juli

06.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: James Hunt

09.20 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 SRF 2 – Qualifying (Wiederholung)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 21. Juli

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

09.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

11.20 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

11.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost Australien 1986

12.50 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

15.00 Grosser Preis von Ungarn (70 Runden)

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

22.00 Sky Sport F1 – GP Ungarn Wiederholung

22.50 ServusTV – GP Ungarn Wiederholung