Nico Hülkenberg: «Haben uns selbst überrascht»

In den jüngsten beiden Grand Prix hat Nico Hülkenberg zwei starke sechste Plätze erobert. Schafft es der Deutsche auch auf dem Hungaroring in die Punkte? Die Antwort darauf lieferte er vor dem Start des Ungarn-Wochenende

Für Nico Hülkenberg läuft es in diesem Jahr richtig gut. Der 36-Jährige beendete die Hälfte der bisherigen Grands Prix in dieser Saison in den Punkten, zuletzt schaffte er es sogar zwei Mal auf den sechsten Platz. Auf dem Red Bull Ring und auf dem Silverstone Circuit sammelte er damit jeweils acht WM-Zähler.

Damit erhöhte er sein Punkte-Konto auf 22, vor der WM-Runde auf dem Hungaroring belegt er damit den elften WM-Zwischenrang. «Die erste Saisonhälfte war definitiv gut, alles lief sehr positiv. In Österreich waren wir stark und dann hatten wir in Silverstone ein Upgrade dabei, mit dem wir einen guten Schritt nach vorne machen konnten», fasst er vor dem Start des Ungarn-Wochenendes zusammen.

«Wir haben uns selbst überrascht», gesteht der Wahl-Monegasse aus Deutschland. «Wir konnten im Vergleich zum Vorjahr einen wirklich guten Fortschritt erzielen, ich habe einige Rennen in den Punkten beendet, und ein paar Mal war ich auch nah dran», erzählt der Haas-Pilot, dessen Erfolgsprognose für das anstehende Kräftemessen in Budapest entsprechend ausfällt.

Auf die Frage, ob er die gute Form in Ungarn halten kann, erklärt Hülkenberg: «Ich denke schon, denn wir haben wie gesagt mit dem jüngsten Update zugelegt und ich sehe auch keinen Grund, warum das nicht so weitergehen sollte.»

WM-Stand (nach 12 von 24 Grands Prix und 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 255 Punkte

02. Norris 171

03. Leclerc 150

04. Sainz 146

05. Piastri 124

06. Pérez 118

07. Russell 111

08. Hamilton 110

09. Alonso 45

10. Stroll 23

11. Hülkenberg 22

12. Tsunoda 20

13. Ricciardo 11

14. Oliver Bearman (GB) 6

15. Gasly 6

16. Magnussen 5

14. Albon 4

18. Ocon 3

19. Zhou 0

20. Sargeant 0

21. Bottas 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 373 Punkte

02. Ferrari 302

03. McLaren 295

04. Mercedes 221

05. Aston Martin 68

06. Racing Bulls 31

07. Haas 27

08. Alpine 9

09. Williams 4

10. Sauber 0