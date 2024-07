Senna-Serie auf Netflix: Premiere 29. November 2024

​Der Streaming-Anbieter Netflix hat Details zum Sechsteiler verraten, der das Leben des unvergessenen Ayrton Senna zeigt. Die aufwändig produzierte Serie wird ab 29. November 2024 zu sehen sein.

Die Faszination für Ayrton Senna ist ungebrochen, dreissig Jahre, nachdem wir den für viele Fans besten Formel-1-Fahrer am schwarzen Wochenende von Imola verloren haben.

Der Streaming-Riese Netflix hat nun Informationen veröffentlicht zum Sechsteiler, der das Leben des dreifachen F1-Weltmeisters thematisiert. In «Senna» wird der Rennfahrer vom 30-jährigen Gabriel Leone gespielt, in Brasilien bekannt aus der Seifenoper «Hidden Truth» und auch als Musiker, international zu sehen durch seine Rolle als Alfonso de Portago im Kinofilm «Ferrari». In der Serie spielen auch Matt Mella (als Alain Prost), Patrick Kennedy (als McLaren-Teamchef Ron Dennis) und Pamela Tome (als Sennas Freundin Xuxa).

Netflix teilt mit: «Die Serie wird die Reise von Ayrton Senna zeigen, wie er Hindernisse überwand, wir er Höhen und Tiefen erlebte, Freude und Sorgen, wir werden seine Persönlichkeit zeigen und die Beziehungen zu seinen Wegbegleitern.»



«Ausgangspunkt wird der Umzug nach England sein, um von der Formel Ford aus seinen Weg zu machen im internationalen Motorsport. Wir zeigen seinen Aufstieg, seine Erfolge, bis zum tragischen Ende in Imola.»



Die Fans sind auf die Netflix-Serie sehr gespannt, zumal die Produzenten die Zustimmung und Mitarbeit der Familie Senna erhielten.



Netflix behauptet, von der Familie Senna Zugang zu bislang noch nie gezeigtem Archivmaterial erhalten zu haben. Die Persönlichkeit des Rennfahrers und seine enge Verbindung zur Familie sollen für die Serie von zentraler Bedeutung sein.

Nach Angaben von Netflix wurde an Originalschauplätzen auf der ganzen Welt gefilmt, die Leitung der Produktion hatten die brasilianischen Filmemacher Caio und Fabiano Gullane.



Ayrton Sennas Schwester Viviane sagte: «Unsere Familie war fest entschlossen, dieses Projekt zu etwas Einmaligem zu machen, Netflix ist dafür der ideale Partner.»