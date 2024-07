Red Bull Racing-Update: Das sagt Pierre Waché

Red Bull Racing hat auf dem Hungaroring ein umfangreiches Weiterentwicklungspaket auf die Strecke gebracht. Technikdirektor Pierre Waché zog nach dem ersten Training eine erste Zwischenbilanz.

Das Red Bull Racing Team hat auf dem Hungaroring wie angekündigt neue Teile ausprobiert. An das umfangreiche Weiterentwicklungspaket, das die Seitenkästen, die Motorabdeckung und das Kühlsystem betrifft, knüpft das Weltmeister-Team hohe Erwartungen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko stellte in seiner Kolumne auf SPEEDWEEK.com klar: «Das Upgrade muss funktionieren.»

Und auch Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen erklärte: «Wir hoffen natürlich, dass es funktioniert, und wenn es uns keinen Zeitgewinn verschafft, kann ich wirklich nicht sagen, wie die restliche Saison verlaufen wird.» Der Niederländer darf sich nach dem ersten Training freuen, denn beim ersten Einsatz gab es keine bösen Überraschungen, wie Technikdirektor Pierre Waché betont.

«Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das Paket wirklich kennen. Das erste Training reicht nicht, um alle Schlüsse zu ziehen. Wir haben aber erfahren, dass wir in die richtige Richtung gehen. Wir haben keine akuten Probleme erkannt, was natürlich positiv ist, und wir werden in der zweiten Session noch mehr Erfahrungen sammeln», ergänzte der Franzose.

Und Waché verriet auch: «Ein Teil des Upgrades war ursprünglich für die Rennen nach der Sommerpause geplant. Aber das Team im Werk hat Gas gegeben und die neuen Teile zumindest für ein Auto bereits jetzt fertiggestellt.»

1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371