Ungarn-GP kompakt: TV, Zeitplan, Quali-Schwindel

​Das Wichtigste zum GP-Wochenende von Ungarn, wenn es am 20. Juli um die besten Startplätze geht: Was die TV-Kollegen zeigen, wie der Zeitplan aussieht – und warum die Pole-Position nicht alles ist.

Die Spannung steigt am Hungaroring: Am Samstag, 20. Juli, balgen sich die 20 Formel-1-Fahrer um die Startplätze für den Traditions-GP von Ungarn.

In zahlreichen Vorschauen und seit zwei Tagen hier an der Rennstrecke predigen die Piloten, wie wichtig der Startplatz für eine gute Position sei. Aber das ist ein wenig geschwindelt, wie unser Beispiel zeigt.

Denn nur drei der vergangenen zehn Sieger des Ungarn-GP sind von Pole-Position gestartet – Sebastian Vettel 2017 sowie Lewis Hamilton 2018 und 2020.

In der gleichen Zeitspanne gewannen zwei Fahrer von P2, Lewis Hamilton 2016 und Max Verstappen 2023. Nur fünf Mal also brauste in zehn Jahren der Sieger aus Reihe 1 los.



Wie sich das alles entwickelt, darüber halten wir Sie mit unserem Live-Ticker auf dem Laufenden. Dazu finden Sie hier den Zeitplan für Samstag und Sonntag sowie die wichtigsten Sendetermine unserer TV-Kollegen.





Zeitplan Grosser Preis von Ungarn

Samstag, 20. Juli

08.20–08.50: Dreharbeiten für F1-Film

09.00–09.15: Pisteninspektion und Safety Car-Test

09.50–10.35: Sprintrennen Formel 3 (19 Runden oder 40 Minuten)

10.40–11.10: Formel 1 Boxenstopptraining

11.20–11.50: Qualifying Porsche Supercup

12.00–12.10: Dreharbeiten für F1-Film

12.10–12.20: Pisteninspektion

12.30–13.30: Drittes Training Formel 1

14.15–15.05: Sprintrennen Formel 2 (28 Runden oder 45 Minuten)

15.10–15.40: Paddock Club Track Tour

15.10–15.40: Paddock Club Pit Lane Walk

15.40–15.50: Pisteninspektion

16.00–17.00: Qualifying Formel 1

17.00–18.00: Pressekonferenz Qualifying

17.10–17.30: Dreharbeiten für F1-Film

17.30–18.30: Paddock Club Track Tour

17.30–18.30: Paddock Club Pit Lane Walk

17.50–20.00: Strecke offen für F1-Ticketbesitzer

18.30–19.30: F1 Experiences Champions Club Grid Walk und Trophy-Foto



Sonntag, 21. Juli

07.35–07.50: Pisteninspektion und Safety Car-Test

08.25–09.15: Hauptrennen Formel 3 (24 Runden oder 45 Minuten)

09.25–09.35: Dreharbeiten für F1-Film

10.05–11.10: Hauptrennen Formel 2 (37 Runden oder 60 Minuten)

11.20–11.40: Dreharbeiten für F1-Film

12.05–12.40: Rennen Porsche Supercup (16 Runden oder 30 Minuten)

12.55–13.35: Global Partner Track Tour

12.55–13.55: Paddock Club Pit Lane Walk

13.00–13.30: Fahrerparade

13.35–13.55: Dreharbeiten für F1-Film

14.00–14.10: Pisteninspektion

14.46–14.48: Nationalhymne

15.00–17.00: Grand Prix von Ungarn (70 Runden oder 120 Minuten)





Ungarn-GP im TV

Samstag, 20. Juli

07.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: James Hunt

09.20 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Felipe Massa

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.20 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

12.30 Drittes Training

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.30 RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.40 ORF 1 – Formel-1-News

15.55 ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

16.00 Qualifying

17.00 SRF 2 – Qualifying (Wiederholung)

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

22.15 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 21. Juli

06.30 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

08.00 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

09.25 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

11.20 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

11.50 Sky Sport F1 – Greatest Races: Alain Prost Australien 1986

12.50 Sky Sport F1 – Beyond All Limits (Hamilton gegen Verstappen)

13.20 Sky Sport F1 – Greatest Races: Johnny Herbert Nürburgring 1999

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen

13.40 ORF 1 – Formel-1-News

14.00 RTL – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

14.20 SRF 2 – Vorberichte zum Rennen

14.25 ORF 1 – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung GP Ungarn

15.00 Grosser Preis von Ungarn (70 Runden)

17.00 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

17.00 ORF1 – Analysen und Interviews

17.45 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

18.15 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.45 Sky Sport F1 – Top 10 Onboards: GP Grossbritannien 2024

22.00 Sky Sport F1 – GP Ungarn Wiederholung

22.50 ServusTV – GP Ungarn Wiederholung





2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371