Oscar Piastri: «Sind vergleichsweise unerfahren»

McLaren-Talent Oscar Piastri sprach im Fahrerlager über die verpassten Sieg-Chancen seines Teams und die Chancenauswertung, die der Traditionsrennstall aus Woking verbessern muss.

Das McLaren-Team durfte sich in Miami über den GP-Debütsieg von Lando Norris freuen. Die Papaya-Renner sind seitdem immer wieder vorne dabei – einige Chancen haben die Briten aber ungenutzt gelassen. In Imola sorgte ein Missverständnis an der Boxenmauer während des Qualifyings dafür, dass Oscar Piastri nicht aus der ersten Startreihe losfahren konnte. Der Australier kassierte eine Strafversetzung, weil er Kevin Magnussen im Weg gewesen war.

In Kanada wurde Piastris Teamkollege Lando Norris Zweiter. Der Brite klagte hinterher: «Wir hatten das Tempo für den Sieg und wir hätten das Rennen auch gewinnen können. Aber wir haben als Team einen Job gemacht, der nicht gut genug war, denn wir sind nicht an die Box abgebogen, als wir es hätten tun sollen, um nicht im Verkehr festzustecken.»

In Österreich sorgte eine Kollision des Briten mit Verstappen dafür, dass er im GP einen schmerzlichen Nuller hinnehmen musste. Und in Grossbritannien waren die Strategie-Entscheidungen die Ursache dafür, dass beide Fahrer keine Chance auf den Sieg hatten.

Piastri sagt dazu: «Wir kämpfen nun wieder an der Spitze gegen Teams, die seit sehr langer Zeit vorne dabei sind, zum Teil schon seit mehr als zehn Jahren. Es ist schon eine Weile her, seit wir als Team regelmässig um solche Positionen gekämpft haben. Das soll keine Entschuldigung dafür sein, dass wir daneben lagen. Aber wir sind vergleichsweise unerfahren, was den Spitzenkampf angeht.»

«Wir lernen aber stetig dazu und wir hatten auch Rennen, in denen wir unsere Vorteile und Möglichkeiten wirklich genutzt haben. Und darüber wurde weniger gesprochen, aber ich denke, das gehört einfach dazu. Wenn du an der Spitze kämpfst, können die verpassten Chancen den Unterschied zwischen einem Sieg und dem zweiten Platz ausmachen – und das wiegt etwas schwerer als der Unterschied zwischen dem sechsten und siebten Platz», fügte der 24-Jährige an.

2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067

1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371