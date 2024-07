McLaren: Teamchef Stella wehrt sich gegen Vorwürfe

​Viele Fans und Fachleute sind der Überzeugung: McLaren hätte – mit etwas mehr Können und Glück – den Silverstone-GP gewinnen müssen. Teamchef Andrea Stella wehrt sich gegen Vorwürfe.

McLaren erhält für die Formsteigerung 2024 viel Lob, es hagelt aber auch Kritik – denn der zweitälteste und zweiterfolgreichste F1-Rennstall nach Ferrari hätte mehr aus der tollen Form machen müssen als nur einen Sieg, mit Lando Norris in Miami.

Die langjährige F1-Strategin Bernie Collins hat dem Team unterstellt, in entscheidenden Momenten zu wenig entschlossen vorzugehen, und sie findet Lando Norris zu lieb.

Lando Norris hat vor dem ersten Training zum Ungarn-GP klargemacht: «Ich will kein Arsch sein, um Rennen zu gewinnen – ich mach das auf meine Weise.»

Kritik gab es auch vom langjährigen Formel-1-Fahrer und Sky-GP-Experten Martin Brundle. Der Engländer fand: «Ich kann mir vorstellen, dass es bei McLaren im Anschluss an den Silverstone-GP einige sehr ungemütliche Sitzungen gegeben hat. Denn sie hätten dieses Rennen gewinnen müssen.»



McLaren-Teamchef Andrea Stella wehrt sich: «So führst du kein Formel-1-Team. Einen GP-Rennstall leitest du nicht mit Emotionen, sonst würde alles ziemlich schnell kollabieren. Die Formel 1 ist nun mal ein stetes Auf und Ab, eine Achterbahn, 24 Mal im Jahr.»



«Ja, was in England passiert ist, das ist für uns schmerzhaft. Wir haben geführt, und wir konnten das nicht ins Ziel bringen. Aber eine verpasste Gelegenheit sehen wir immer auch als Chance, etwas zu lernen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Wir konzentrieren uns nicht aufs Negative, sondern aufs Positive.»



«Unsere Sitzung war also nicht ungemütlich, sondern vielmehr aufbauend und ermutigend – wir spüren, was wir können, und wir versuchen in konstruktiver Art und Weise darauf aufzubauen. Da waren keine übertriebenen Emotionen im Spiel.»





2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371