Lewis Hamilton (7.): «Das war kein guter Tag»

Formel-1-Star Lewis Hamilton beendete den Trainingsfreitag auf dem Hungaroring auf dem siebten Platz. Der siebenfache Weltmeister war nicht zufrieden mit seinem Auftakt ins Budapest-Wochenende.

Der erste Tag des Rennwochenendes in Ungarn verlief für Lewis Hamilton nicht nach Wunsch. Der 104-fache GP-Sieger schaffte es im ersten Training als Zehnter knapp in die Top-10. Im zweiten Training verbesserte er sich auf den siebten Rang. Der Rückstand auf die Spitzenzeit blieb aber in beiden Sessions gleich gross.

Danach klagte der siebenfache Champion: «Das war kein guter Tag, abgesehen davon, dass das Wetter gut war und es schön war, hier zu sein. Aber unsere Form stimmte nicht und bei der Abstimmung schafften wir es nicht, eine gute Lösung zu finden. Das Auto fühlte sich so schlecht an, wie normalerweise auch, wenn es heiss ist.»

Immerhin herrscht beim Werksteam der Sternmarke keine Ratlosigkeit: «Ich denke, wir haben eine Vorstellung davon, warum es slo lief und wir werden nun alles daran setzen, uns zu verbessern. Aber wir hatten diesmal bisher nicht die beste Vorbereitung.»

Während das Tempo auf einer schnellen Runde zu wünschen übrig liess, fiel die Performance im Renntrimm erfreulicher aus. Hamilton sagte darüber: «Das Feld liegt wieder einmal sehr eng beieinander. Während unser Tempo auf einer Runde nicht berauschend ausgefallen ist, war unser Longrun ganz ordentlich.» Und er versprach: «Wir liegen noch immer einen Schritt hinter dem Spitzenspeed zurück, aber wir werden unser Bestes geben, um den Abstand am Samstag so weit wie möglich zu verringern.»

2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371