Paul Monaghan über Ungarn-Upgrade: «Wertvoll»

Die Konkurrenz des Red Bull Racing Teams ist in diesem Jahr sehr viel näher am Weltmeister-Team dran. Umso wichtiger ist das Weiterentwicklungspaket, das die Mannschaft aus Milton Keynes auf dem Hungaroring dabei hat.

In Ungarn hat Red Bull Racing das bisher grösste Upgrade in diesem Jahr auf die Strecke gebracht. Allerdings ist nur ein Fahrer mit dem ganzen Paket unterwegs: Weltmeister Max Verstappen hat im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Sergio Pérez die neue Motorabdeckung, das neue Seitenkasten-Design und das neue Kühlsystem bekommen, beide sind zudem mit einem neuen Frontflügel und neuen Bremsverkleidungen unterwegs.

Red Bull Racing-Chefingenieur erklärt: «Wenn man das Auto von vorne bis hinten anschaut, dann haben wir einige leichte Veränderungen an der Frontflügel-Geometrie und der Vorderradaufhängung vorgenommen, ausserdem ist das Seitenkasten-Design anders als zuvor, dafür haben wir die Unterboden-Kanten nicht verändert. Auch die Verkleidung rund um die Hinterräder ist verändert.»

«Auf dem Papier ist es ein wertvolles Upgrade, aber wir bewerten das natürlich in Bezug auf die Neuerungen der Konkurrenz. Wir haben den grösstmöglichen Schritt gemacht. Aber ob dieser gross genug ist, werden wir am Sonntagnachmittag sehen», fügt Monaghan an.

Der Ingenieur bestätigt, dass einige Teile eigentlich für später geplant waren. «Wir glauben natürlich, dass wir damit einen Fortschritt erzielen. Und dank allen Mitarbeitern im Werk, die einen beachtlichen Job gemacht haben, konnten wir gewisse Neuerungen früher als geplant auf die Strecke bringen. Ich hoffe also, dass uns das Upgrade von Nutzen sein wird.»

Monaghan betont auch: «Das war der frühestmögliche Termin für die Einführung des Upgrades. Das Feld ist herangerückt, wir müssen also unsere Bestleistung abrufen, und das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Abgesehen von einem kleinen Teil, ist das Upgrade für beide Autos verfügbar, und ich danke allen, die das ermöglicht haben.»

Das Red Bull Racing Team wird auch in Zukunft noch nachlegen, kündigt der 56-Jährige an. «Wir haben noch erfreulich viele Neuerungen in der Pipeline und es wird nicht einfach, diese auf die Piste zu bringen. Wir müssen abwarten, wie es in den kommenden Wochen läuft und schauen, wann wir diese Neuerungen am besten ans Auto bringen können.»

2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371