3. Training Ungarn: Norris vorne, Verstappen Dritter

​Drittes Training zum Traditions-GP von Ungarn auf dem Hungaroring: Lando Norris fährt die schnellste Runde, McLaren zeigt starke Form, Red Bull Racing, Ferrari und Mercedes haben vor der Quali Arbeit.

So schnell kann es gehen in der Formel 1: Am Freitag am Hungaroring eine Bullenhitze, der Asphalt 62 Grad heiss, die Leute unter 35 Grad im Schatten am Dauerschwitzen, dann viele Wolken am Samstagmorgen, zahlreiche Gewitterzellen in der Region, Pistentemperatur 20 Grad niedriger! Regenwahrscheinlichkeit bei zehn Prozent.

Wir haben an dieser Stelle oft erwähnt, wie feinfühlig die Rennwagen auf kleinste Veränderungen von Aussen- und Pistentemperaturen reagieren. Markant weniger heiss als am Freitag, das verändert Vieles, da fällt es einigen Piloten und ihren Ingenieuren leichter, ihr Auto und die Reifen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Weniger Hitze ist als Faustregel beispielsweise gut für Mercedes-Benz.

Arbeit bis zuletzt am McLaren von Lando Norris, des Schnellsten im zweiten freien Training am Freitag: Der Unterboden war entfernt worden, Arbeit in den Niederungen des Rennwagens, Ursache unbekannt, Lösung aber offenbar gefunden – der Papaya-Renner stand für den Miami-GP-Sieger von 2024 rechtzeitig bereit.



Weltmeister Max Verstappen fuhr eine frühe Bestzeit, monierte am Funk aber Balanceprobleme im mittleren Pistenteil: «Zu viel Untersteuern, aber auch keine gute Traktion aus den Kurven heraus.» Der Niederländer diskutierte mit seinem Renningenieur Gianpiero Lambiase über die Frontflügeleinstellung.



Lando Norris bestätigte die gute Form mit einer Runde von 1:16,931 min, da konnte zunächst keiner mithalten, weder sein McLaren-Stallgefährte Oscar Piastri und auch nicht das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell – eine halbe Sekunde Rückstand, das Auto lag nervös. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc rutschte in der ersten Kurve geradeaus, damit war eine gute Runde auf weichen Reifen im Eimer.



Haas hatte am Freitag enttäuscht, nun der bärenstarke Nico Hülkenberg nur zwei Zehntel hinter Hamilton, Respekt. Dann rückten Ricciardo und Tsunoda vor, vier Zehntel hinter Leader Norris. Danach nistete sich Carlos Sainz (Ferrari) auf Rang 2 hinter Norris ein. Dann kam George Russell – neue Bestzeit.



Top-Ten nach 30 Minuten: Russell, Norris, Sainz, Leclerc, Ricciardo, Tsunoda, Piastri, Hülkenberg, Hamilton und Magnussen. Verstappen nur auf P13, Pérez sogar Letzter, die Red Bull Racing-Piloten nur auf harten Reifen unterwegs.



Norris zwar vorne, aber der McLaren wirkte unruhig, auch jener des Australiers Piastri, nun auf Platz 3.



Eine Viertelstunde vor Schluss wurde es ernst: Lewis Hamilton rückte auf P2 hinter Russell hoch (222 Tausendstelsekunden Rückstand), bemerkenswerterweise aber Hamilton auf neuen weichen Reifen, Russell hatte seine Zeit mit gebrauchten Walzen gefahren.



Dann Norris auf frischem Gummi von Pirelli: 1:16,098 min, eine halbe Sekunde schneller als Russell im Mercedes. Der McLaren lag nun wie ein Brett, die Runde war makellos.



Sein Stallgefährte Piastri legt nach – 44 Tausendstel hinter Norris Zweitschnellster.



Welche Antwort würde Weltmeister Max Verstappen haben? Auf weichen Reifen schob sich der WM-Leader auf Rang 3, mit einem Patzer in der ersten Kurve und unruhigem Heck. Kein Zweifel: Der McLaren liegt hier besser. Ob RBR mit etwas mehr Kraftstoff gefahren ist? Möglich. Fakt ist Verstappen, der während der Auslaufrunde seinen Kopf schüttelte. Die Weltmeister haben in Sachen Feineinstellung des Set-ups noch Arbeit.



Sainz und Leclerc kreisten mit ihren Ferrari: nur Ränge 5 und 10. Pérez auf P13 auch nicht berauschend, mehr als eine halbe Sekunde hinter Verstappen. Hamilton versemmelte seine letzte Runde in Kurve 10 mit einem Dreher.



Das Schlusswort von Champion Max Vertappen verhallte – Verbremser schon in der ersten Kurve.



Fazit: Norris ist für die Quali Favorit, ausser McLaren haben die Top-Teams alle Sorgen.





3. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:16,098 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:16,142

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:16,379

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:16,564

05. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:16,639

06. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,652

07. Alex Albon (T), Williams, 1:16,661

08. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,696

09. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,744

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:16,786

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:16,803

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,804

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:16,954

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:17,001

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:17,085

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:17,168

17. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:17,291

18. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:17,499

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:17,507

20. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:17,575





2. Training, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:17,788 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,031

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,185

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:18,255

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:18,294

06. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:18,315

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:18,363

08. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:18,371

09. Alex Albon (T), Williams, 1:18,514

10. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:18,519

11. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:18,586

12. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,611

13. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:18,618

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,754

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:18,791

16. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,888

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,179

18. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,286

19. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,606

20. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:20,067





1. Training, Budapest

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:18,713 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:18,989

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:19,011

04. George Russell (GB), Mercedes, 1:19,137

05. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:19,180

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:19,211

07. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:19,249

08. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:19,260

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:19,265

10. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:19,287

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:19,440

12. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:19,578

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:19,686

14. Alex Albon (T), Williams, 1:19,794

15. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:19,804

16. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:19,885

17. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:19,976

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:20,023

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:20,295

20. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:20,371