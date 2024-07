Max Verstappen (3.): «Das soll im Grand Prix helfen»

​Startplatz 3 für Weltmeister Max Verstappen in der Qualifikation zum Traditions-GP von Ungarn. Der 26-jährige Niederländer ist mit seiner Leistung sichtlich unzufrieden, glaubt aber dennoch an seine Siegchance.»

Max Verstappen darf dem Grand Prix von Ungarn zuversichtlich entgegensehen: Immerhin zwei Mal ist dieses Rennen in den letzten zehn Jahren von P3 aus gewonnen worden (2015 und 2019, von Sebastian Vettel im Ferrari und von Lewis Hamilton im Mercedes).

Vor allem aber wird das Wetter von Samstag auf Sonntag neue Kapriolen machen, es soll gemäss ungarischer Wetterfrösche im Grand Prix so heiss werden wie am Freitag.

Die McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri waren dieses Mal schneller als Max, und Verstappen weiss – an diesem Tag wäre mehr drin gewesen. Als er nach seiner Runde über die Ziellinie fuhr und hörte, dass es nicht gereicht hat, trommelte er vor Frust auf sein Lenkrad. Denn es hat nur um 46 Tausendstelsekunden nicht gereicht.

«Meine Runde war gut, aber nicht gut genug. Wir sind schon das ganze Wochenende lang im Quali-Trimm einen Hauch zu langsam. Ich fuhr zu Beginn der Quali früh raus, weil wir nicht wussten, wie stark es regnen würde. Aber es war ganz okay. Dann habe ich alles versucht, mehr ging nicht. Ich würde mir vom Auto mehr Haftung wünschen, aber die habe ich nicht gefunden.»



«Das neue Update funktioniert, aber wir sind nicht schnell genug. Ich attackiere so gut ich kann, gewiss mehr als vor einem Jahr. Aber es hat nicht gereicht. Wir haben mehr Arbeit.»



«Wenn wir eine gute Fahrzeugbalance finden, dann sind wir fürs Rennen gut aufgestellt, aber ich will bei den Fans auch nicht übertriebene Erwartungen schüren. Ich muss einen Weg vorbei an den McLaren finden, einfach wird das nicht.»



«Ich mag Herausforderungen, aber am Ende will ich die Nase vorn haben. Derzeit habe ich aber den Eindruck, wir sind im Hintertreffen und eher Jäger als Gejagte.



«Klar wäre ich hier gerne auf Pole gestanden, und letztlich hat es knapp nicht gereicht. Aber wir dürfen dem Rennen mit Zuversicht entgegensehen. Es soll wieder heisser werden, und das kann mir im Grand Prix helfen. Am Speed der McLaren ändert das aber nichts.»





Qualifying, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,227 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,249

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,273

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,696

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,854

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,905

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,043

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,244

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,447

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,477

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,317

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,384

13. Alex Albon (T), Williams, 1:16,429

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,543

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,548

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,886

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,968

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,037

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,049

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,166