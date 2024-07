Oscar Piastri (McLaren): «Ich mach nichts Dummes»

​Oscar Piastri wird beim Ungarn-GP aus Startreihe 1 ins Rennen gehen, muss sich aber in der Quali vom McLaren-Teamgefährten Lando Norris schlagen lassen – um lumpige 22 Tausendstelsekunden!

Oscar Piastri hat sich für den Grossen Preis von Ungarn eine prima Ausgangslage geschaffen: Der 23-jährige Australier hat in der Quali auf dem Hungaroring die zweitschnellste Zeit hinter Lando Norris erzielt, zu seiner ersten Pole in der Formel 1 fehlten lediglich 22 Tausendstel.

Piastri hat nun zum dritten Mal den zweiten Startplatz erreicht: Japan 2023, Monaco 2024, Ungarn 2024. Seine erste Pole liegt in der Luft, und im Fahrerlager herrscht die Ansicht – es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis sich Oscar zum 107. Formel-1-Fahrer macht, der in der Königsklasse eine Pole erobert. Er wird dann der fünfte Australier auf Formel-1-Pole sein nach Jack Brabham, Alan Jones, Mark Webber und Daniel Ricciardo. Und der erste Aussie auf Pole seit Ricciardo in Mexiko 2018.

Aber so weit sind wir noch nicht. Zunächst mal stehen wir vor dem Traditions-GP von Ungarn. Die Siegchance von Piastri ist intakt: Er hat im dritten freien Training und in der Quali soliden Speed gezeigt, und ein Start von Startplatz 1 ist für den Sieg auf dem Hungaroring nicht zwingend notwendig – nur drei Mal in den vergangenen zehn Ausgaben brauste der spätere Sieger von Pole los, immerhin zwei Mal vom zweiten Startplatz.



Der gegenwärtige WM-Fünfte erzählt über seine Quali: «Es ist schön, beide McLaren da vorne zu sehen, ist schon eine Weile her.»



Okay, wir geben zu, wir mussten es nachschlagen: Letztmals zwei McLaren in der ersten Startreihe für einen Grand Prix – vor zwölf Jahren, in Brasilien 2012, damals mit Lewis Hamilton vor Jenson Button.



Piastri gibt zu: «Klar ärgert mich das, wenn ich auf der Zeitenliste sehe, dass mir nur etwas mehr als zwei Hundertstel auf die Pole gefehlt haben. Da fallen dir dann jede Menge Stellen an der Strecke ein, an welchen du noch etwas mehr Speed hättest rausquetschen können.»



«Aber ich darf mit meiner Leistung dennoch zufrieden sein, denn ich habe mit dem Auto gemessen an Freitag einen stattlichen Schritt nach vorne gemacht. Meine erste Runde in der Quali war soso-lala, aber die zweite war ziemlich gut. Mit einem Upgrade von ziemlich gut zu hervorragend hätte ich die Pole vielleicht schnappen können, aber ich will nicht jammern, wenn wir hier beide Autos in Reihe 1 haben.»



«Wir haben einen ziemlich langen Anlauf zur ersten Kurve, da liegt für mich noch alles drin, da kannst du gleich mal einen schönen Windschatten nutzen. Ich möchte als Leader aus dieser ersten Kurve kommen, aber gleichzeitig weiss ich auch, wie wichtig es ist, als Team erneut üppig zu punkten, wenn wir den Konstrukteurs-Pokal gewinnen wollen. Ich werde jedenfalls nichts Dummes machen.»





Qualifying, Hungaroring

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:15,227 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:15,249

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:15,273

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:15,696

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:15,854

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:15,905

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:16,043

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:16,244

09. Daniel Ricciardo (AUS), Racing Bulls, 1:16,447

10. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, 1:16,477

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:16,317

12. Valtteri Bottas (FIN), Sauber, 1:16,384

13. Alex Albon (T), Williams, 1:16,429

14. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:16,543

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:16,548

16. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:17,886

17. George Russell (GB), Mercedes, 1:17,968

18. Guanyu Zhou (RCH), Sauber, 1:18,037

19. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:18,049

20. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:18,166